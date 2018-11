Vo Francúzsku vznikol portrét Neznámeho vojaka

Podobizeň Neznámeho vojaka bola zhotovená pomocou počítačového programu a dobových fotografií viac ako 30.000 ľudí - mužov i žien z rôznych krajín, ktorí sa zapojili do bojov prvej svetovej vojny.

Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzski historici a vedci vypracovali za pomoci počítačového programu portrét neznámeho vojaka, ktorý sa stal symbolom tisícov mužov a žien padlých počas prvej svetovej vojny.



Jeho podobu zverejnili v piatok, informovala televízia BFM s tým, že ju prezentovali aj francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, keď v piatok zavítal do Múzea Veľkej vojny (Historial de la Grande Guerre) vo francúzskom meste Péronne v departemente Somme v severnej časti Francúzska. Táto obec sa nachádza v blízkosti dejiska bitiek na rieke Somme.



Podobizeň Neznámeho vojaka bola zhotovená pomocou počítačového programu a dobových fotografií viac ako 30.000 ľudí - mužov i žien z rôznych krajín, ktorí sa zapojili do bojov prvej svetovej vojny.



Práca na "tvári" Neznámeho vojaka trvala viac ako desať mesiacov. Dobové portréty boli naskenované, pričom vedci ani nepotrebovali, aby šlo o fotografie spredu, stačili aj snímky z trištvrte profilu, uviedol podľa rozhlasovej stanice Europe 1 riaditeľ Múzea Veľkej vojny Hervé Francois. Dodal, že tvorcovia sa museli veľmi často popasovať so zlou kvalitou dobových snímok.



Vysvetlil, že "za pomoci umelej inteligencie počítačový program dokázal rekonštituovať tváre a najmä vytvoriť fotorobot, ktorý symbolizuje ľudskú stránku vojny". "Víťazi a porazení majú spoločnú tvár," povedal.



Francois popísal, že muž, ktorý teraz môže byť stelesnením všetkých obetí prvej svetovej vojny, "pôsobí milým dojmom, má prenikavý, ale pritom láskavý pohľad. Hľadí na nás s istým odstupom, ale aj hĺbavo. Sto rokov po (vojne) sú tieto tváre zabudnuté, pretože priami príbuzní vojakov tu už nie sú".



Dodal, že "ide o dlhodobý projekt, ktorý sa stým výročím (prímeria) nekončí, ale my máme povinnosť nezabúdať na minulosť a jej zvraty".



Návštevníci Múzea Veľkej vojny v Péronne môžu portrét Neznámeho vojaka zhliadnuť ako artefakt digitálneho umenia až do konca tohto roku. Na veľkej obrazovke budú vidieť desiatky tisíc portrétových fotografií, ktoré boli použité pri tvorbe podobizne Neznámeho vojaka a zoznámiť sa s osudmi niektorých z týchto medzičasom už bezmenných mužov a žien.



Tvár Neznámeho vojaka aj proces jej vzniku si možno pozrieť na internetovej stránke: https://theunknownface.com/fr, kde je možné oboznámiť sa aj s osudmi niektorých ľudí, ktorých fotografie boli v projekte použité.