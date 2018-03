Vek začiatku povinnej školskej dochádzky bude vo Francúzsku 3 roky

Zmena spôsobí, že Francúzsko sa stane jednou z európskych krajín, v ktorých sa povinná školská dochádzka začína najvčasnejšie.

Paríž 28. marca (TASR) - Deti vo Francúzsku začnú chodiť do školy namiesto šiestich už vo veku troch rokov. Stane sa tak v rámci reformy, ktorú ohlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zmena podľa spravodajskej stanice BBC spôsobí, že Francúzsko sa stane jednou z európskych krajín, v ktorých sa povinná školská dochádzka začína najvčasnejšie.



Zmena sa však dotkne len malého počtu detí, keďže väčšina francúzskych rodičov svoje deti do školy vo veku troch rokov posielala aj doteraz, hoci to nebolo povinné. Podľa údajov francúzskej vlády sa v tomto veku do školy nezapisovalo len asi 2,4 percenta detí.



Macron priblížil, že znížením veku chcel dosiahnuť zmenšenie rozdielov vo vzdelávacom systéme v krajine. Rodičia z chudobnejších oblastí, ale i zámorských regiónov Francúzska totiž podľa neho deti do školy v nižšom veku posielali zriedkavejšie. Podľa denníka Le Monde sa v Paríži zapisuje do školy 93 percent trojročných detí, v zámorských regiónoch sú však tieto údaje výrazne nižšie.



"Dúfam, že s takouto povinnosťou sa nám od začiatku školského roka 2019 podarí.. odstrániť tento neprijateľný rozdiel," povedal francúzsky prezident na utorňajšej tlačovej konferencii.