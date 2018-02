Francúzska vláda predstavila plán na ochranu vlkov

Plán ministra životného prostredia Nicolasa Hulota má za cieľ, aby do roku 2023 žilo vo Francúzsku 500 vlkov. V súčasnosti ich je podľa odhadov 360.

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzska vláda predstavila v pondelok plán na ochranu vlkov. Stalo sa tak v čase, keď tamojší farmári opakovane upozorňujú na finančné straty spôsobené útokmi na hospodárske zvieratá.



Plán umožňuje každoročný odstrel približne desiatich percent vlčej populácie, aby sa zabránilo útokom na stáda oviec, a to pod prísnou kontrolou úradov. Štát finančne prispeje farmárom na ochranu ich hospodárskych zvierat s využitím pastierskych psov a elektrických plotov.



Vlky v niektorých častiach Európy takmer vyhynuli v dôsledku lovu v 19. storočí, ale vzhľadom na zvýšenú ochranu sa vrátili v minulých desaťročiach do Francúzska, Talianska i Slovinska, pripomína agentúra AP.