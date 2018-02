Francúzska vláda zverejnila plán zvýšenia výdavkov na armádu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zaviazal zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP do roku 2025 v súlade s požiadavkami NATO na svojich členov.

Paríž 8. februára (TASR) - Francúzska vláda zverejnila vo štvrtok zákon zvyšujúci výdavky na armádu. Urobila tak v čase, keď Severoatlantická aliancia (NATO) a prezident USA Donald Trump žiadajú európske krajiny, aby vyčlenili viac peňazí na obranu.



Zákon predložený na zasadnutí kabinetu predpokladá celkové výdavky na obranu v rokoch 2019-2025 vo výške 295 miliárd eur. V tejto sume je zarátaných aj dodatočných 1,7 miliardy eur za každý rok do roku 2022, najmä na modernizáciu vybavenia, zdokonalenie obrany pred kybernetickými útokmi a spravodajské služby.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zaviazal zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP do roku 2025 v súlade s požiadavkami NATO na svojich členov.



Náčelník generálneho štábu francúzskej armády Pierre de Villiers vlani odstúpil po tom, ako sa dostal do sporu s Macronom ohľadom škrtov v rozpočte na obranu.



Francúzsko má v zahraničí - od Blízkeho východu po Afriku - tisíce vojakov, a bude jedinou krajinou Európskej únie vlastniacou jadrové zbrane po tom, ako ju budúci rok opustí Británia, pripomína agentúra AP.