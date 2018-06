Vo Francúzsku vyšetrujú 10 ľudí napojených na pravicových extrémistov

Podozrivých vo veku 32 až 69 rokov, vrátane jednej ženy, zatkli v nedeľu večer v rámci koordinovaných policajných operácií, ktoré prebiehali v rôznych oblastiach Francúzska a na ostrove Korzika.

Paríž 28. júna (TASR) - Francúzska prokuratúra začala oficiálne vyšetrovať desať ľudí podozrivých z napojenia na pravicových extrémistov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z francúzskej justície.



Podozrivých vo veku 32 až 69 rokov, vrátane jednej ženy, zatkli v nedeľu večer v rámci koordinovaných policajných operácií, ktoré prebiehali v rôznych oblastiach Francúzska a na ostrove Korzika. Pri zatýkaní bolo zaistených 36 zbraní, píše agentúra Reuters.



Podľa miestnych médií tieto osoby zadržali pre podozrenie z plánovania teroristických útokov na moslimov. Úrady túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.



Avšak francúzske ministerstvo vnútra to naznačilo začiatkom tohto týždňa po stretnutí ministra vnútra Gérarda Collomba s predstaviteľmi francúzskych moslimov.



Ministerstvo vnútra sa plne zmobilizovalo, aby zabránilo "akémukoľvek útoku na osoby a majetok, najmä (útokov) zameraných na určité náboženstvo, ako to demonštrovali včerajšie zatknutia," napísalo v pondelok ministerstvo vo svojom stanovisku k prípadu.



Nemenovaný justičný zdroj nezverejnil, ktoré predbežné obvinenia boli voči desiatim podozrivým vznesené. Dodal však, že šiestich z nich poslali do väzby a ďalších štyroch prepustili na slobodu, kde zostanú pod dohľadom súdu.



Väčšina nedávnych protiteroristických operácií vo Francúzsku bola zameraná na islamistických extrémistov. Už vlani ale zaistili aj ďalšiu skupinu ôsmich pravicových radikálov podozrivých z teroristického sprisahania.



Média v tom čase zverejnili správy, že medzi možnými cieľmi teroristických útokov boli aj radikálny ľavicový líder Jean-Luc Melenchon i vtedajší hovorca vlády Christophe Castaner.