Francúzsko začne v júni s testovaním povinnej brannej prípravy

Paríž 17. januára (TASR) - Od druhej polovice júna tohto roku sa vo Francúzsku začne testovať branná príprava (SNU), ktorá by mala byť v budúcnosti povinná pre mladých ľudí od 16 rokov. Do pilotného programu nastúpi začiatkom leta 3000 dobrovoľníkov. Informovala o tom spravodajská televízia BFM.



SNU je jedným z predvolebných sľubov prezidenta Emmanuela Macrona. V snahe presnejšie definovať program brannej prípravy chce vláda v rámci pilotného projektu angažovať po 200 mladých dobrovoľníkov z 13 vybraných departementov.



S výberom dobrovoľníkov sa začne už v marci. Ministerstvo školstva, ktoré projekt zatiaľ zastrešuje, chce, aby medzi dobrovoľníkmi boli zastúpené rôzne skupiny mladých ľudí - stredoškolskí študenti, učni, ľudia už zamestnaní či mládež s miernou formou postihnutia.



Branná povinnosť sa bude týkať chlapcov i dievčat a bude rozdelená do dvoch fáz.



Prvou fázou bude povinný mesačný výcvik s pobytom v internáte alebo kasárňach. Dôraz sa bude klásť na propagovanie hodnôt, ku ktorým sa hlási Francúzska republika. Súčasťou cvičenia budú aj školenie o prvej pomoci, nácvik reakcií v prípade prírodnej katastrofy, prednášky o ochrane životného prostredia, orientácia v teréne či psychologická príprava. Ministerstvo školstva má záujem, aby sa väčšina aktivít odohrávala vo vonkajšom prostredí a formou hier a kvízov.



Druhá fáza SNU by mala byť dobrovoľnou službou - v rozmedzí troch mesiacov až jedného roka. Počas tohto obdobia budú mladí ľudia pôsobiť v oblasti súvisiacej s obranou a bezpečnosťou. Program tejto fázy budú testovať opäť dobrovoľníci, a to od júla 2019 do júna 2020, buď prácou pre vybrané združenie alebo obec dva týždne v kuse, alebo po hodinách v závislosti od svojich študijných či pracovných povinností.



Projekt povinnej brannej prípravy vo Francúzsku by mal byť spustený v roku 2026, i keď ministerstvo vnútra podľa slov svojho štátneho tajomníka Gabriela Atala pracuje na tom, aby prípravy na SNU napredovali "o niečo rýchlejšie".



Projekt SNU medzičasom kritizovali rôzne študentské a mládežnícke organizácie, ktoré majú námietky proti tomu, aby šlo o povinnú službu, a obávajú sa aj vysokých nákladov na tento projekt. Podľa odhadov vlády by na SNU bolo treba ročne vynaložiť najmenej 1,7 miliardy eur.