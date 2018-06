Vo Francúzsku zadržali podozrivých z plánovania teroristického činu

Pri prehliadke domov, kde sa podozriví zdržiavali, našli policajti nože, rozbušku a propagandistické materiály IS.

Paríž 14. júna (TASR) - Vo Francúzsku zadržali dve osoby a obvinili ich z teroristického sprisahania v mene islamistickej skupiny Islamský štát (IS). S odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva vnútra o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.



Mladíci vo veku 21 a 22 rokov čelia obvineniu z plánovania bližšie nešpecifikovaného teroristického činu.



Mužov zadržali v sobotu v departemente Seine-et-Marne a neskôr ich umiestnili do väzby po tom, ako protiteroristický sudca v utorok rozhodol o ich obvinení a začatí vyšetrovania.



Podľa nemenovaného zdroja AP pri prehliadke domov, kde sa podozriví zdržiavali, našli policajti nože, rozbušku a propagandistické materiály IS.



Francúzske úrady sú v stave vysokej pohotovosti od série niekoľkých mimoriadne brutálnych teroristických útokov v krajine, ktoré si v rokoch 2015 a 2016 vyžiadali viac ako 230 životov. K zodpovednosti za väčšinu z nich sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Od začiatku roku 2015 sa francúzskym úradom podarilo zmariť viac než 50 plánovaných útokov.