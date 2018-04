Zásah proti anarchistom vo Francúzsku si vyžiadal 10 zranených

Úrady informovali, že evakuácia táboriska po počiatočných incidentoch pokračuje podľa plánu.

Paríž 10. apríla (TASR) - Francúzska polícia pokračovala aj v utorok v likvidácii nepovoleného táboriska vybudovaného v blízkosti obce Notre-Dame-des-Landes ešte pred desiatimi rokmi s cieľom zabrániť tam výstavbe letiska.



Ako informoval spravodajský portál LCI, zásah polície opäť sprevádzali potýčky s ekologickými aktivistami, anarchistami a squattermi. Zranenia utrpeli najmenej štyri príslušníci žandarmérie, čím počet príslušníkov bezpečnostných zložiek zranených pri zásahu od pondelka stúpol na päť.



Aktivisti uviedli, že na ich strane je tiež najmenej päť zranených.



Areál v Notre-Dame-des-Landes, vzdialený približne 20 kilometrov severne od mesta Nantes v departemente Loire-Atlantique, okupujú od roku 2009 desiatky odporcov plánu na výstavbu letiska za 580 miliónov eur. Francúzska vláda v januári od tohto projektu ustúpila a dala squatterom čas do jari, aby pozemky vo vlastníctve štátu uvoľnili.



Časť aktivistov sa síce vysťahovala, ale stovka najradikálnejších spomedzi nich tam zostala, aby na tomto mieste vybudovala "experimentálny sociálny priestor".



Práve proti tejto skupine začala v pondelok zasahovať polícia v počte asi 2500 mužov. Zásah sprevádzali fyzické potýčky s obyvateľmi tábora, ktorí do policajtov hádzali kamene, zápalné fľaše a ďalšie predmety a chránili sa pred nimi barikádami z pneumatík, ktoré aj podpálili. Polícia voči demonštrantom použila slzotvorný plyn a ohlušujúce granáty. Jeden zo squatterov bol zadržaný, napísala agentúra AP.



Úrady informovali, že evakuácia táboriska po počiatočných incidentoch pokračuje podľa plánu. Podľa ministerstva vnútra citovaného portálom LCI by policajná operácia v Notre-Dame-des-Landes mohla trvať až do konca tohto týždňa.