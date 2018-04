FRANCÚZSKO ZASIAHLI ŠTRAJKY: Ochromili železničnú aj leteckú dopravu

Dôsledkom štrajku sú aj komplikácie v cestnej doprave. Na prístupových cestách do Paríža sa vytvárali kolóny áut, ktorých dĺžka dosiahla 370 kilometrov.

Paríž 3. apríla (TASR) - Železničnú dopravu vo Francúzsku v utorok výrazne ochromil štrajk, do ktorého vstúpilo 48 percent zamestnancov železničnej spoločnosti SNCF. Štrajk zamestnancov SNCF je vyjadrením ich protestu proti vládnym plánom na hĺbkovú reformu SNCF.



Kvôli štvrtému dňu štrajku personálu leteckej spoločnosti Air France je vo Francúzsku narušená aj letecká doprava. Spoločnosť Air France uviedla, že počas dňa je schopná zabezpečiť prijatie a vypravenie 75 percent letov.



Vedenie SNCF v utorok varovalo, že železničná doprava bude "výrazne narušená" na celom území Francúzska. Podobná situácia sa očakáva aj v stredu.



Predpokladá sa, že na trate vypravia v priemere jeden z ôsmich superrýchlych vlakov triedy TGV, pričom najviac bude obmedzená doprava v sektore Juh-Východ, kde bude premávať len jeden z desiatich vlakov TGV.



Podobná situácia vládne aj v prípade vlakov triedy Intercités, pričom na siedmich trasách nebude vôbec zabezpečovaná železničná doprava.



Pokiaľ ide o regionálnu dopravu, v metropolitnej oblasti Paríža (Ile-de-France) vypravia v porovnaní s obvyklým grafikonom len jeden z piatich vlakov. Obmedzená bude aj prevádzka rýchlovlakov triedy RER premávajúcich v Parížskej oblasti, kde v závislosti od linky bude premávať jeden z dvoch alebo len jeden z piatich vlakových spojov.



Portál France Info uviedol, že mnohí Francúzi v utorok museli zvažovať alternatívne spôsoby dopravy do práce alebo aj na väčšie vzdialenosti. Mnohí využívajú mobilné aplikácie a pomocou nich si hľadajú autá, ktoré by ich zviezli, kam potrebujú. K slovu sa opäť dostal aj autostop, dodal France Info.



Dôsledkom štrajku na železnici sú aj komplikácie v cestnej doprave. Na prístupových cestách do Paríža sa vytvárali kolóny áut, ktorých dĺžka dnes o 08.00 h SELČ podľa webovej stránky Sytadin dosiahla 370 kilometrov, čo "je v túto hodinu nezvyčajné".



Na štrajk vyzvali štyri odborové združenia zamestnancov SNCF, ktoré sú proti vládnej reforme týkajúcej sa železníc, pretože podľa ich názoru "sa v mene ideologického dogmatizmu likviduje služba vo verejnom záujme".



Olivier Gendron z odborov CGT-Cheminots v rozhovore pre Radio Classique uviedol, že "lopta je na strane vlády". Vyjadril želanie rokovať so zástupcami vládneho kabinetu, pričom súčasne vyslovil predpoklad, že toto vyjednávanie by mohlo trvať najmenej tri mesiace. Uviedol, že zamestnanci SNCF "nemajú štrajk v krvi", majú však svoje požiadavky a chcú, aby boli splnené.