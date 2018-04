Francúzske médiá potvrdili, že ani v stredu nie je vlakové spojenie smerom do Talianska, Švajčiarska a Španielska. Pokiaľ ide o spojenie s Nemeckom, premáva jeden z troch vlakov.

Paríž 4. apríla (TASR) - Francúzsko zažíva druhý deň štrajku v železničnej doprave. Podľa vedenia štátnej železničnej spoločnosti SNCF v dôsledku štrajku nebolo v stredu na trate vypravených 86 percent vlakov, ktoré mali premávať podľa grafikonu. Štrajk zasiahol aj medzinárodnú dopravu; podľa SNCF nefunguje vlakové spojenie medzi Francúzskom a Talianskom, Španielskom a Švajčiarskom. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa spravodajského portálu France Info je situácia v premávke superrýchlych vlakov triedy TGV lepšia než v utorok - na trať sa dnes vydá v priemere jeden zo siedmich plánovaných vlakov.



Situácia v prímestskej doprave v parížskej metropolitnej oblasti je porovnateľná s utorkom - premáva jedna z dvoch, na niektorých linkách až jedna zo šiestich súprav RER.



Premávka vlakov triedy TER a Intercités je porovnateľná s utorkom.



Vlaky triedy Thalys premávajú v takmer obvyklom režime, ale z vlakov Eurostar vypravia tri zo štyroch spojov.



Francúzske médiá potvrdili, že ani v stredu nie je vlakové spojenie smerom do Talianska, Švajčiarska a Španielska. Pokiaľ ide o spojenie s Nemeckom, premáva jeden z troch vlakov.



Zatiaľ nie je jasné, aká bude situácia v železničnej doprave v nasledujúcich dňoch. Časť odborárov, z odborov SUD-Rail, je za to, aby štrajk mohol byť kedykoľvek obnovený. Z technického hľadiska môže aj návrat k obvyklej prevádzke na železničných tratiach sprevádzať chaos.



Protest odborárov proti vládnej reforme pracovného trhu i zmenám v štátnej železničnej spoločnosti SNCF je naplánovaný na tri najbližšie mesiace - do konca júna -, pričom štrajk zasiahne vždy dva dni v týždni.



Štrajk síce vyhlásili železničiari, ale k ich protestu sa v utorok pridali aj zamestnanci niektorých ďalších odvetví, ako aj vysokoškoláci.



Na štrajk vyzvali štyri odborové združenia zamestnancov SNCF, ktoré sú proti vládnej reforme týkajúcej sa železníc, pretože podľa ich názoru "sa v mene ideologického dogmatizmu likviduje služba vo verejnom záujme".



Francúzska vláda sa snaží situáciu v krajine upokojiť. Premiér Édouard Philippe vo svojom mikroblogu na Facebooku ubezpečil, že cieľom reformy SNCF nie je jej privatizácia, ani zatvorenie menších liniek, ani prehodnotenie statusu železničiarov, ale skoncovať so súčasným stavom, ktorý je ďalej neudržateľný.