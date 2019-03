Francúzsko: Žlté vesty vyšli do ulíc aj napriek policajným zákazom

Parížska polícia v sobotu oznámila, že 25 ľudí zadržala a 20 pokutovala za to, že protestovali aj napriek zákazom.

Paríž 30. marca (TASR) - Aktivisti hnutia tzv. žltých viest v sobotu znova vyšli do ulíc francúzskych miest aj napriek policajným zákazom, informovala agentúra AP. Demonštranti vyjadrili podporu žene, ktorá minulú sobotu utrpela zranenia počas zásahu polície, a takisto chceli podľa AP ukázať, že ostávajú mobilizovaní v odpore proti hospodárskym opatreniam vlády.



Demonštranti sa nenechali odradiť ani policajnými bezpečnostnými opatreniami, na základe ktorých boli zakázané protesty na svetoznámom parížskom bulvári Champs-Élysées a tiež v centrách ďalších veľkých miest, ako sú v Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice, Dijon či Rennes.



Polícia v meste Bordeaux v juhozápadnom Francúzsku použila slzotvorný plyn po tom, ako demonštranti založili oheň a snažili sa preniknúť cez bezpečnostné bariéry. Potýčky hlásili aj z mesta Avignon na juhu krajiny.



Žlté vesty vyšli do ulíc už dvadsiatykrát od začiatku protivládnych protestov vlani 17. novembra. Účastníci v sobotu prejavili solidaritu so 73-ročnou Genevieve Legayovou, ktorá počas minulotýždňových protestov v Nice na juhu krajiny utrpela poranenie hlavy. Podľa úradu prokurátora v Nice ju na zem zrazil príslušník polície.