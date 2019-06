Francúzsku hrozí, že nesplní finančné ciele, ak zníži dane

Minister financií Gerald Darmanin pre televíznu stanicu CNews povedal, že vláda sa stále zameriava na zníženie deficitu verejných financií približne na 2 % hrubého domáceho produktu.

Paríž 25. júna (TASR) - Vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona si nemôže dovoliť ďalšie daňové škrty bez toho, aby znížila výdavky, aby mala na ich financovanie. Parížu už pritom hrozí, že nesplní ani už zmiernené fiškálne ciele. Uviedol to v utorok vplyvný úrad pre verejný audit.



Minister financií Gerald Darmanin pre televíznu stanicu CNews povedal, že vláda sa stále zameriava na zníženie deficitu verejných financií približne na 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku po očakávanom dočasnom zvýšení na 3,1 % HDP v tomto roku v dôsledku zmeny v zdaňovaní podnikov.



Vláda podľa jeho slov identifikovala úspory vo výške 5 miliárd eur, ktoré sú potrebné na kompenzáciu blížiaceho sa zníženia dane z príjmov. Ale v súkromí niektorí predstavitelia pripustili, že plánovaný cieľ v roku 2020 sa im vzďaľuje. Jeden vládny zdroj uviedol, že schodok na úrovni 2,1 - 2,3 % HDP je pravdepodobnejší.



Audítorský úrad skonštatoval, že pri plánovaní deficitu 2 % HDP sa nevzali do úvahy všetky ústupky, ktoré Macron urobil demonštrantom z hnutia „žltých viest“. Tí viac ako šesť mesiacov protestovali proti vysokým daniam, zmenšujúcej sa kúpnej sile najslabších skupín spoločnosti a elitárstvu administratívy.



Macron po násilnostiach v uliciach oznámil vlani v decembri balík opatrení v hodnote viac ako 10 miliárd eur na zvýšenie príjmu najchudobnejších robotníkov a dôchodcov. V apríli predstavil plán na zníženie dane z príjmu od budúceho roka.



Podľa audítorského úradu Francúzsku hrozí, že nižšie dane by mohli viesť k zvýšeniu deficitu o 0,3 percentuálneho bodu.



"Ďalšie škrty daní tak „musia ísť ruka v ruke s redukciou výdavkov, aby umožnili Francúzsku udržať plnú kontrolu nad svojimi rozpočtovými rozhodnutiami, najmä v prípade hospodárskeho spomalenia alebo finančného šoku,“ dodal úrad.



Upozornil tiež, že vládne plány na zníženie deficitu po roku 2020 sa opierajú o rozpočtové úspory, ktorých detaily stále nie sú známe, a preto hrozí, že k nim nedôjde.



V tomto svetle podľa audítorského úradu Francúzsko pravdepodobne urobí len malý pokrok pri znížení štátneho dlhu, ktorý sa blíži k hranici 100 % HDP.