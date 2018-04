Francúzsky expremiér Valls zvažuje kandidatúru na primátora Barcelony

V budúcoročných barcelonských voľbách by mohol byť kandidátom strany vystupujúcej proti nezávislosti Katalánska.

Madrid 20. apríla (TASR) - Bývalý francúzsky premiér Manuel Valls zvažuje kandidatúru na post primátora Barcelony. V budúcoročných barcelonských voľbách by mohol byť kandidátom strany vystupujúcej proti nezávislosti Katalánska, informovala v piatok agentúra AP.



"Mal by som záujem pokračovať v diskusii o (katalánskej) nezávislosti a budem to (možnosť kandidatúry) skúmať," povedal v piatok 55-ročný Valls, ktorý sa narodil v Barcelone.



Reagoval tak na otázku španielskej verejnoprávnej televízie TVE, ktorá sa týkala ponuky kandidovať v Barcelone za stredoľavú stranu Občania (Ciudadanos).



Socialistický politik Manuel Valls bol francúzskym premiérom v rokoch 2014-16 a vlani sa neúspešne uchádzal o post francúzskeho prezidenta.



Vallsov otec bol Katalánec a matka švajčiarska Talianka. On sám patrí medzi rozhodných odporcov vyhlásenia nezávislosti Katalánska od Španielska.



V parlamentných voľbách v Katalánsku vlani v decembri skončila na prvom mieste práve promadridská strana Občania (Ciudadanos). V regionálnom parlamente si však zaistili tesnú väčšinu separatistické strany.