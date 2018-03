Exprezident Hollande vyzval na vytvorenie bezletových zón v Sýrii

Enkláva východná Ghúta zažíva krutú ofenzívu sýrskych vládnych síl od 18. februára, pričom si už vyžiadala vyše 1000 ľudských životov.

Damask 12. marca (TASR) - Najväčšia povstalecká skupina v oblasti východná Ghúta pri sýrskej metropole Damask, nazývaná Armáda islamu, sa dohodla s ruskými silami, že umožní evakuáciu ranených ľudí z tohto regiónu. Informovala o tom v pondelok samotná skupina.



Vo vyhlásení napísala, že dohodu s Rusmi dosiahla prostredníctvom Organizácie Spojených národov.



Armáda islamu oznámila, že ranení budú evakuovaní vo viacerých fázach, ale nezmienila sa, či pôjde o povstaleckých bojovníkov, alebo civilistov. Skupina neuviedla ani to, kedy sa evakuácie začnú a kam ranených odvezú.



Enkláva východná Ghúta zažíva krutú ofenzívu sýrskych vládnych síl od 18. februára, pričom si už vyžiadala vyše 1000 ľudských životov, poznamenáva agentúra AP.



Bývalý francúzsky prezident Francois Hollande vyzval v pondelok na vytvorenie bezletových zón nad sýrskou oblasťou Afrín, ovládanou sýrskymi Kurdmi, a tiež nad enklávou východnej Ghúty pri Damasku.



Hollande v interview pre francúzsky denník Le Monde povedal, že "nie je možné oslavovať oslobodenie niektorých častí Sýrie a nechať umierať celé skupiny obyvateľstva".



Navrhol, aby jeho nástupca Emmanuel Macron naďalej podporoval kurdských bojovníkov v Sýrii a zároveň vyvíjal tlak na Rusko pomocou prípadných sankcií.



Hollande kritizoval Rusko a Turecko za to, že prispievajú ku kríze v Sýrii.



Turecko spustilo samostatnú vojenskú ofenzívu proti sýrskym kurdským milíciám známym pod skratkou YPG, aby od nich vyčistilo enklávu Afrín. Ankara pokladá YPG za teroristickú organizáciu napojenú na kurdských povstalcov v Turecku, ale Francúzsko podporuje týchto kurdských bojovníkov vo vojne proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Sýrske vládne sily, podporované Ruskom, zasa podnikajú ofenzívu v povstalcami ovládanej východnej Ghúte pri Damasku, pripomína AP.