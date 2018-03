Francúzsky najvyšší súd potvrdil pokutu 30.000 eur pre Le Pena

Le Pen mal opakovane hovoriť v súvislosti s nacistickými plynovými komorami vo vyhladzovacích táboroch ako o detaile dejín.

Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsky najvyšší súd potvrdil pokutu 30.000 eur pre niekdajšieho zakladateľa a expredsedu ultrapravicového Národného frontu (FN) Jeana-Marie Le Pena, a to za spochybňovanie zločinov proti ľudskosti. Súčasne zamietol odvolanie politika voči verdiktu odvolacieho súdu z 1. marca 2017. Informáciu priniesli v utorok francúzske médiá.



Le Pen mal opakovane hovoriť v súvislosti s nacistickými plynovými komorami vo vyhladzovacích táboroch ako o "detaile" dejín.



Tieto výroky odsúdila aj Le Penova dcéra Marine, ktorá po ňom v roku 2011 prevzala vedenie FN. V snahe očistiť stranu od neonacistického imidžu najskôr pozastavila členstvo svojho otca v strane a neskôr ho z nej dala vylúčiť.



Prvé zo série Le Penových vyhlásení o plynových komorách zaznelo ešte 13. septembra 1987, keď uviedol, že túto problematiku nikdy konkrétne neštudoval, ale že "je to len detail dejín druhej svetovej vojny". V rokoch 1991, 1997 a 1999 čelil súdnym obvineniam za tieto výroky vo Francúzsku aj Nemecku. V roku 2008 svoje slová zopakoval v rozhovore pre francúzsky časopis a v roku 2009 to opäť uviedol na pôde Európskeho parlamentu. Na tomto názore trval i 2. apríla 2015 v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú a televíznu stanicu RMC-BFMTV, keď na otázku, či oľutoval svoje predchádzajúce vyjadrenia o predmetnej otázke, odpovedal, že nie. To, čo povedal, je vraj v súlade s jeho zmýšľaním, podľa ktorého boli plynové komory detailom vojnovej histórie, a nie vojna bola detailom plynových komôr.