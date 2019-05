Francúzsky ombudsman: Paríž musí pomáhať deťom zadržiavaným v Sýrii

Toubon s odvolaním sa na správy OSN o zlých podmienkach v táboroch zdôraznil, že vôbec nemožno pochybovať o tom, že životné podmienky detí aj matiek sú po každej stránke extrémne.

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsky verejný ochranca práv Jacques Toubon v stredu uviedol, že vláda musí podniknúť "všetky účinné kroky" na zaistenie toho, aby sa skoncovalo so zlým zaobchádzaním s deťmi francúzskych členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), zadržiavanými na severe Sýrie.



Vláda by mala tiež podniknúť kroky zamerané na to, aby sa ukončilo "svojvoľné zadržiavanie" detí a ich matiek v táboroch riadených Sýrskymi demokratickými silami (SDF) pod vedením kurdských bojovníkov. Ombudsman Toubon to napísal v rozhodnutí nezáväznom pre vládu.



Toubon s odvolaním sa na správy OSN o zlých podmienkach v táboroch zdôraznil, že "vôbec nemožno pochybovať o tom, že životné podmienky detí aj matiek sú po každej stránke extrémne a ohrozujú ich samotné životy".



Francúzsko má jednoznačne dobré kontakty s tamojšími kurdskými predstaviteľmi a je povinné ich využiť na to, aby deti a ich matky boli z táborov prepustené, argumentoval Toubon. Francúzske úrady odmietajú priviesť do vlasti akéhokoľvek dospelého, ktorý spolupracoval s Islamským štátom, ale priviezli odtiaľ späť niekoľko osirotených detí, pripomenula tlačová agentúra DPA.