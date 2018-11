Francúzsky premiér vyjadril ľútosť nad nárastom antisemitských útokov

Bilancia vo Francúzsku odráža aj trend badateľný v Spojených štátoch, kde bolo v októbri v synagóge v Pittsburghu zastrelených 11 ľudí.

Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzsky premiér Édouard Philippe v piatok vyjadril znepokojenie z prudkého nárastu antisemitsky motivovaných činov vo Francúzsku. Vodcovia miestnej židovskej komunity následne naliehali na vládu, aby bojovala proti "rakovine" protižidovského sentimentu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Po rokoch 2016 a 2017, keď vo Francúzsku zaregistrovali zníženie počtu protižidovského násilia, došlo od januára do septembra k 69-percentnému nárastu počtu protižidovských útokov a vyhrážok.



Vo Francúzsku žije najpočetnejšia židovská komunita v Európe. Táto krajina má však aj veľmi dlhú tradíciu antisemitizmu, pričom kolaborantská vláda vo Vichy počas druhej svetovej vojny deportovala do nacistických koncentračných táborov tisíce francúzskych Židov vrátane detí.



Philippovo dnešné vyhlásenie je načasované k 80. výročiu tzv. Krištáľovej noci - veľkého pogromu proti Židom v Nemecku, ktorý je považovaný aj za predzvesť holokaustu.



Tento pogrom z noci na 10. novembra 1938 si vyžiadal životy 96 Židov a stovky zranených. Zhorelo počas neho viac ako 1000 synagóg a zničených bolo okolo 7500 židovských obchodov, ale aj školy a cintoríny. Asi 30 000 Židov zatkli a deportovali do koncentračných táborov.



Francúzsky premiér v súvislosti s týmto výročím apeloval, že "akýkoľvek útok na občana, pretože je žid, je ozvenou ďalšieho rozbíjaného skla". Upozornil tiež, že "od skoncovania s antisemitizmom sme ešte veľmi ďaleko".



Prezident Rady francúzskych židovských inštitúcií (CRIF) Francis Kalifat v reakcii na zverejnenú bilanciu antisemitských útokov vyhlásil, že nie je prekvapujúca. Pokračoval, že "antisemitizmus je v našej krajine hlboko zakorenený". Vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že vláda vo Francúzsku nie je schopná poradiť si "s touto rakovinou, ktorá ničí našu spoločnosť."



Bilancia vo Francúzsku odráža aj trend badateľný v Spojených štátoch, kde bolo v októbri v synagóge v Pittsburghu zastrelených 11 ľudí. Šlo o najhorší antisemitský útok v novodobých dejinách USA.