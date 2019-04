FOTO a VIDEO: Prezident Macron: Spoločne znovu vybudujeme Notre-Dame

Požiar je už pod kontrolou, tvrdia hasiči

Hlavné veže sú zachránené

Na požiar reagovali v Bruseli, Berlíne i Londýne

Podnikateľ Pinault prisľúbil na obnovu 100 miliónov eur

Paríž 16. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že parížska katedrála Notre-Dame, ktorá v pondelok večer vyhorela, bude zreštaurovaná.vyhlásil pred poškodeným chrámom šéf Elyzejského paláca, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Podľa jeho slov sa katedrála "vyhla najhoršiemu" vďaka práci hasičov, ktorí hodiny bojovali s plameňmi v úsilí zachrániť dve hlavné zvonové veže, fasádu a celkový skelet stavby. Macron ďalej vyhlásil, že na obnovu poškodených a zničených častí chrámu budú povolaní "tí najtalentovanejší" experti a pamiatkari.vyhlásil 41-ročný prezident, podľa ktorého je katedrála "epicentrom nášho života" a chrámom "všetkých Francúzov" - veriacich i neveriacich.Macron ocenil odvahu zasahujúcich hasičov, ktorým sa medzitým podarilo dostať požiar pod kontrolu, a dodal, že spustí medzinárodnú zbierku na obnovu katedrály.zakončil prezident svoj prejav po boku parížskej starostky Anne Hidalgovej a parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita.Rozsiahly požiar, ktorý v pondelok večer zachvátil katedrálu Notre-Dame (Chrám Matky Božej) v Paríži, sa hasičom podarilo v priebehu noci dostať pod kontrolu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.uviedol hovorca miestnych hasičov po ich niekoľkohodinovom boji s plameňmi devastujúcimi túto 850-ročnú pamiatku.Požiar, ktorý zúril viac než osem hodín, môže podľa francúzskych médií súvisieť z renovačnými prácami na streche a sanktusníku - štíhlej vežičke nad presbytériom kostola na hrebeni strechy hlavnej chrámovej lode. Pôvodne stredoveký sanktusník bol opätovne osadený počas kritizovanej obnovy katedrály architektom Eugenom Violletom-le-Ducom v 19. storočí.Vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti na margo ničivého požiaru katedrály podľa tlačovej agentúry DPA uviedol:Parížsky arcibiskup Michel Aupetit vyzval všetky kostoly francúzskej metropoly, aby rozozneli svoje zvony ako gesto súdržnosti s Notre-Dame, dopĺňa tlačová agentúra Reuters. Z katedrály minulý týždeň v rámci renovačných prác odstránili bronzové sochy. Časť stavby je stále obklopená lešením.Katedrála, ktorá je lokalitou Svetového dedičstva UNESCO a každoročne ju navštívi takmer 14 miliónov turistov, je úzko spojená s dejinami Francúzska už od začiatkov jej výstavby na konci 12. storočia - vedci sa zhodujú na roku 1163. Výstavba trvala takmer dve storočia; do roku 1345.Chrám vyplienili v 16. storočí protestantskí hugenoti a koncom 18. storočia bol opäť poškodený počas francúzskej revolúcie. Neskôr sa v ňom Napoleon Bonaparte korunoval za cisára Francúzska. Masívne zvony katedrály v roku 1944 oznamovali oslobodenie mesta od nacistov, v roku 1970 bol chrám dejiskom pohrebu štátnika Charlesa de Gaullea.Notre-Dame figuruje v klasickom románe "Chrám Matky Božej v Paríži" od Victora Huga z roku 1831. Jeho najslávnejšie filmové spracovanie pochádza z roku 1956 s Anthonym Quinnom v úlohe Quasimoda a Ginou Lollobrigidou v úlohe Esmeraldy. V roku 1996 sa príbeh dočkal i muzikálového animovaného spracovania z produkcie Walta Disneyho.Dve hlavné zvonové veže parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú v pondelok zachvátil požiar, sú "zachránené a zachované", vyhlásil náčelník miestnych hasičov, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Podľa parížskej prokuratúry vyšetrovatelia považujú požiar, ktorý zničil časť tohto gotického chrámu, za nehodu, pričom predbežne vylúčili možnosť podpaľačstva vrátane teroristických motívov. Polícia bude viesť vyšetrovanie "neúmyselného zničenia spôsobeného požiarom", dodala parížska prokuratúra citovaná tlačovou agentúrou AP.Starostka francúzskeho hlavného mesta Anne Hidalgová uviedla, že ľudia žijúci neďaleko Notre-Dame boli evakuovaní pre prípad možného zrútenia horiacej stavby. Hidalgová spresnila, že pri záchrannej operácii sa zranil jeden hasič a z interiéru katedrály sa podarilo včas dostať podstatné množstvo vzácnych umeleckých a posvätných predmetov.Pri hasení sa používajú všetky dostupné prostriedky okrem lietadiel zhadzujúcich vodu. Tie sú podľa príslušných činiteľov vzhľadom na hmotnosť vody nevhodné a mohli by spôsobiť zrútenie historickej stavby.Plamene sa rýchlo rozšírili cez značnú časť katedrály, pričom zničili strechu hlavnej lode, štíhlu vežu nad krížením bočných lodí a prenikli aj do interiéru. Príčina požiaru nebola bezprostredne známa, avšak na katedrále prebiehajú intenzívne renovačné práce a časť stavby je obložená lešením.Svetoví lídri vyjadrili spolupatričnosť s francúzskym ľudom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že celý národ je vyhorením katedrály rozrušený.povedal podľa tlačovej agentúry Reuters šéf Elyzejského paláca.Predseda Európskej rady Donald Tusk vyjadril v pondelok sústrasť Parížanom v súvislosti požiarom, ktorý zachvátil tamojšiu svetoznámu gotickú katedrálu Notre-Dame. Podľa jeho vyjadrenia vo francúzštine na sieti Twitter, ktoré citovala tlačová agentúra DPA, patrí Notre-Dame nielen Parížu, ale aj "celej Európe".dodal po anglicky.Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert vo svojom tvíte uviedol, že "je zraňujúce vidieť tieto hrozné zábery, ako horí Notre-Dame". Katedrála je podľa neho "symbolom Francúzska a európskej kultúry". Vicekancelár Olaf Scholz vyjadril nádej, že hasičom sa podarí požiar rýchlo dostať pod kontrolu a stavbu zachrániť.Londýnsky starosta Sadiq Khan napísal, že jeho mesto "stojí dnes v smútku" s Parížanmi, pričom výjavy katedrály v plameňoch opísal ako "srdcervúce".Americký prezident Donald Trump už krátko po zverejnení správ z Paríža zareagoval na Twitteri slovami, že je "hrozné sledovať tento mohutný požiar katedrály". Pridal tiež rady zasahujúcim zložkám, ako proti plameňom bojovať. Podľa jeho príspevku mohli pomôcť cisternové lietadlá. Dodal, že hasiči "musia konať rýchlo".Francúzsky úrad civilnej ochrany neskôr vyhlásil, že na uhasenie požiaru sú používané "všetky prostriedky" okrem lietadiel zhadzujúcich vodu. Tie sú podľa neho nevhodné vzhľadom na riziko zrútenia stavby, informovala agentúra AP.Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vo svojej reakcii uviedla, že "stojí na strane Francúzska pri záchrane a obnove" tejto parížskej pamiatky, ktorá je "neoceniteľným dedičstvom". Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová povedala, že jej organizácia sleduje snahy o uhasenie požiaru. Katedrála Notre-Dame v Paríži, ktorej história siaha do 12. storočia, bola pridaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1991, dodala Azouzlayová podľa AFP.Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý medzičasom prišiel na miesto udalosti, na Twitteri napísal, že v súvislosti s požiarom "cíti žiaľ celý národ".dodal šéf Elyzejského paláca.Francúzsky podnikateľ a miliardár Francois-Henri Pinault prisľúbil 100 miliónov eur na renováciu parížskej katedrály Notre-Dame, ktorá v pondelok vyhorela. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Vo vyhlásení Pinault, šéf spoločnosti Kering, ktorá vlastní luxusné módne značky ako Gucci či Yves Saint Laurent, uviedol, že peniaze na "nevyhnutnú celkovú obnovu Notre-Dame" poskytne jeho investičná firma Artémis.Parížski hasiči ešte pred polnocou vyhlásili, že gotický chrám sa im podarilo zachrániť, hoci plamene stále horeli v troskách zrútenej strechy tejto ikony západnej kultúry. S požiarom 850-ročnej katedrály bojovalo pomocou prúdov vody približne 400 hasičov, zatiaľ čo sa okoloidúci ticho prizerali spoza policajných kordónov.Náčelník parížskeho hasičského zboru Jean-Claude Gallet uviedol, že stavba katedrály bola "celkovo zachránená a zachovaná", pričom jej hlavné zvonové veže sa v jednom štádiu požiaru nachádzali v ohrození.Vrchný administratívny duchovný katedrály Patrick Chauvet potvrdil, že z vnútrajška chrámu sa podarilo zachrániť tŕňovú korunu, ktorú mal údajne pred svojím ukrižovaním na hlave Ježiš Kristus, ako aj tuniku francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. z 13. storočia. Hasiči však nedokázali včas vyniesť niekoľko veľkých obrazov, dopĺňa tlačová agentúra DPA.Hovorca katedrály André Finot pre DPA uviedol, že zničené drevené trámy a výstuže strechy pochádzali sčasti z 13. storočia a sčasti z 19. storočia. Katedrála Notre-Dame, lokalita Svetového dedičstva UNESCO, leží v srdci francúzskej metropoly na ostrove uprostred rieky Seina, pričom denne priláka desaťtisíce turistov a veriacich.