Francúzsky prezident ukončil strategicky dôležitú návštevu Indie

Súčasťou pondelňajšieho programu bola i plavba po Gange.

Naí Dillí 12. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ukončil v pondelok oficiálnu návštevu Indie, ktorá bola zameraná na posilnenie strategického partnerstva a spolupráce v boji proti klimatickým zmenám.



V posledný deň štvordňového pobytu v Indii Macron spoločne s tamojším premiérom Naréndrom Módím slávnostne otvorili novú solárnu elektráreň vybudovanú v spolupráci s Francúzskom na území štátu Uttarpradéš.



Súčasťou pondelňajšieho programu bola i plavba po Gange. Následne sa Macron so svojou delegáciou vrátil do Naí Dillí a odletel do Paríža, informovala agentúra DPA.



Marcon a Módí v nedeľu oficiálne spustili iniciatívu Medzinárodná solárna aliancia (ISA), medzivládnu platformu, ktorej cieľom je pomôcť krajinám s dostatkom slnečného žiarenia využívať solárnu energiu za dostupné ceny.



V sobotu podpísali India a Francúzsko sériu strategických dohôd, ktoré prispejú k výraznému posilneniu spolupráce oboch krajín v oblasti obrany a námornej bezpečnosti. Patrí medzi ne napríklad aj dohoda o spoločnom monitorovaní priestoru Indického oceánu.



Zástupcovia podnikov z oboch krajín podpísali obchodné dohody v hodnote 13 miliárd eur.