Francúzsky prezident privítal výsledok referenda v Novej Kaledónii

Podľa prezidenta tým prejavili dôveru vo Francúzsku republiku, v jej budúcnosť a hodnoty.

Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal v nedeľu výsledok referenda v Novej Kaledónii, v ktorom sa väčšina voličov vyslovila proti vyhláseniu nezávislosti od Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP.



"Najskôr chcem vyjadriť obrovskú hrdosť na to, že sme spolu prešli týmto historickým medzníkom. A tiež by som chcem povedať, že ako hlava štátu som hrdý na to, že si väčšina Kaledónčanov vybrala Francúzsko," uviedol Macron v televíznom prejave k národu.



Podľa prezidenta tým prejavili dôveru vo Francúzsku republiku, v jej budúcnosť a hodnoty. Ocenil pritom stúpencov i odporcov nezávislosti Novej Kaledónie za to, že viedli "zodpovednú kampaň", a predišli tak eskalácií politického napätia.



V nedeľňajšom referende hlasovalo proti návrhu na vyhlásenie nezávislosti 56,4 percenta voličov tohto francúzskeho zámorského teritória ležiaceho v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Proti zotrvaniu vo zväzku s Parížom sa vyjadrilo 43,6 percenta zúčastnených voličov. Prieskumy predpovedali, že stúpenci Francúzska v plebiscite zvíťazia, avšak s väčším rozdielom.



Približne 270 000 obyvateľov Novej Kaledónie nemá v otázke nezávislosti jednotný postoj. Samostatnosť najviac podporujú domorodí Kanakovia, ktorí tvoria zhruba 39 percent populácie. Za zotrvanie vo francúzskom domíniu je naopak tá časť miestnych obyvateľov, ktorá sa označuje za "Európanov"; tých je okolo 27 percent. Ide napríklad o potomkov francúzskych kolonistov alebo trestancov kedysi deportovaných na Novú Kaledóniu.



V súvislosti s nedeľňajším referendom sa objavili obavy, že by mohlo prispieť k vyostreniu napätia medzi týmito dvoma dominantnými skupinami. Plebiscit však napokon prebehol pokojne a hlásených bolo len niekoľko menších násilných incidentov a prípadov výtržníctva.



Nová Kaledónia je považovaná za strategický bod Francúzska v ázijsko-tichomorskom regióne, v ktorom sa čoraz viac prejavuje vplyv Číny. Okrem toho tam nachádza približne štvrtina z celkových svetových zásob niklu, ktorý sa využíva pri výrobe elektroniky.