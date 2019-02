Francúzsky protivládny demonštrant utrpel vážne zranenie ruky

Jeden z granátov smeroval aj na fotografujúceho muža. Ten chcel zmeniť smer jeho letu tak, aby ho nezasiahol. Granát však explodoval, keď sa ho rukou dotkol.

Paríž 9. februára (TASR) - Vážne zranenie ruky utrpel v sobotu jeden z účastníkov protestného zhromaždenia tzv. žltých viest v Paríži. Informovala o tom agentúra AFP. Polícia potvrdila, že došlo k zraneniu, ale bližšie podrobnosti neuviedla.



Denník Le Monde na svojej webovej stránke napísal, že incident sa odohral v blízkosti vchodu do budovy Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu.



Zraneného muža previezli do nemocnice, dodal hovorca hasičov Gildas Lecoeur pre agentúru AP.



Podľa očitých svedkov obeťou je asi 30-ročný muž, ktorý v čase incidentu fotografoval demonštrantov, ako sa snažia odtlačiť zátarasy a preniknúť bližšie k budove parlamentu, odkiaľ sa ich polícia usilovala vytlačiť aj použitím slzotvorného plynu a obranných granátov.



Jeden z granátov smeroval aj na fotografujúceho muža. Ten chcel zmeniť smer jeho letu tak, aby ho nezasiahol. Granát však explodoval, keď sa ho rukou dotkol.



Očitý svedok pre denník Le Monde uviedol, že mužovi odtrhlo všetky prsty a aj časť dlane.



Prívrženci hnutia tzv. žltých viest v sobotu opäť - už 13. víkend v poradí - vyšli do ulíc francúzskych miest s cieľom pokračovať v nátlaku na vládu prezidenta Emmanuela Macrona.



Podľa bilancie vydanej ministerstvom vnútra sa na protestoch žltých viest v sobotu do 14.00 h SEČ zišlo v celej krajine asi 12.100 ľudí, pričom asi 4000 v Paríži, kde polícia počas násilných potýčok zadržala desať osôb.



Okrem Paríža sa protestné akcie konali aj v mestách Pau, Angouleme, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Brest a ďalších.



Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, protestujúci však vyslovili ďalšie požiadavky vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.