Francúzsky Senát prijal zákon o zákaze fyzického trestania detí

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzsky Senát v utorok schválil návrh zákona o zákaze telesných trestov u detí. Francúzsko sa tak stalo 55. krajinou sveta, kde platí takýto zákaz.



Zákon proti "výchovnému násiliu" schválil v utorok Senát vo svojom záverečnom hlasovaní väčšinou hlasov, i keď časť poslancov namietala, že ide o zásah do života rodín.



Vlani v novembri tento návrh zákona odobrili poslanci dolnej komory - Národného zhromaždenia.



Vo francúzskom trestnom zákonníku aj doteraz figuroval zákaz všetkých foriem fyzického násilia voči deťom, ale priznávalo sa právo na telesný trest ako výchovný prostriedok.



Podľa štatistiky vo Francúzsku "jednu výchovnú" dostalo aspoň raz v živote 96 percent detí, pričom k použitiu telesného trestu sa priznalo 84 percent starých rodičov a 87 rodičov.



Zámerom predkladateľov návrhu zákona bolo zahrnúť zákaz fyzických trestov detí do Občianskeho zákonníka, ktorého príslušná stať sa bude čítať pri uzatváraní manželstva. Ide o formuláciu, že "rodičovská autorita sa vykonáva bez fyzického alebo psychického násilia".



Keďže je zákon súčasťou občianskeho práva, znamená to, že človek, ktorý zákon poruší, nebude čeliť trestnému stíhaniu.



Rada Európy, ktorá vydáva odporúčania týkajúce sa ľudských práv, v roku 2015 upozornila Francúzsko, že nenasleduje príklad ostatných európskych krajín vo veci používania telesných trestov. O rok neskôr Výbor OSN pre práva detí vyzval Francúzsko, aby "výslovne zakázalo" všetky formy telesných trestov detí.