Francúzsky súd odmietol zákaz premietania filmu o škandále cirkvi

Paríž 18. februára (TASR) - Francúzsky súd v pondelok zamietol zákaz distribúcie filmu Grâce á Dieu o sexuálnom škandále vo francúzskej katolíckej cirkvi. Film by mali vo francúzskych kinách premietať už tento týždeň. V pondelok o tom informovala agentúra AP.



Film francúzskeho režiséra Francoisa Ozona sa zaoberá prípadom kňaza Bernarda Preynata, ktorý je obvinený zo zneužívania 80 chlapcov.



Preyantovi právnici sa v súvislosti s filmom obrátili na súd so žiadosťou, aby zakázal jeho uvedenie do francúzskych kín pred tým, než sa začne proces s ich mandantom. Odvolávali sa pri tom na princíp prezumpcie neviny.



Sudca v pondelok danú požiadavku zamietol s poukazom na to, že vo filme je uvedená informácia o prezumpcii, a to je plne dostačujúce.



Snímka získala v sobotu Strieborného medveďa a Veľkú cenu poroty na 69. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale.