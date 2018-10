Sarkozy by mal byť súdený za nelegálne financovanie kampane

Vyšetrovanie sa všeobecnejšie zameriava na falošné faktúry, vystavené s cieľom utajiť takmer dvojnásobné prekročenie limitu na kampaň, ktorý bol stanovený na sumu 22,5 milióna eur

Paríž 25. októbra (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy neuspel vo štvrtok s pokusom vyhnúť sa súdnemu procesu v prípade obvinení z nelegálneho financovania svojej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012.



Parížsky odvolací súd potvrdil súdne rozhodnutie z minulého roka o tom, že by exprezident mal čeliť obvineniam z údajného podvodu počas tejto neúspešnej kampane.



Sarkozyho právnik Thierry Herzog uviedol, že jeho klient sa ešte odvolá na kasačný súd, čo je najvyššia francúzska justičná inštancia.



Podľa už dávnejšieho verdiktu prokuratúry by mal Sarkozyho (63) súd stíhať za to, že v roku 2012 prekročil maximálne povolené výdavky na predvolebnú kampaň.



Vyšetrovanie sa všeobecnejšie zameriava na falošné faktúry, vystavené s cieľom utajiť takmer dvojnásobné prekročenie limitu na kampaň, ktorý bol stanovený na sumu 22,5 milióna eur. Veľká časť financií bola disponovaná cez firmu Bygmalion. Niektorí z jej manažérov falošné účtovníctvo priznali.



Predvolebná kampaň v roku 2012 sa pre Sarkozyho skončila neúspechom, keď ho vo voľbách porazil Francois Hollande, pripomína agentúra AP s tým, že Sarkozy od odchodu z funkcie v roku 2012 čelí viacerým vyšetrovaniam spojeným s korupciou.