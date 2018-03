Francúzi vzniesli obvinenie v prípade vraždy s antisemitským motívom

Obeťou minulotýždňovej vraždy sa stala 85-ročná Mireille Knollová. Jej telo s 11 bodnými ranami a čiastočne obhorené sa našlo minulý piatok v jej byte v 11. parížskom obvode.

Paríž 27. marca (TASR) - Francúzsky súd vzniesol obvinenie voči dvom mužom, ktorí boli zadržaní pre podozrenie z vraždy spáchanej s antisemitským motívom. Na svojej webovej stránke o tom v utorok informoval denník Le Monde, ktorý sa odvolal na justičné zdroje.



Obeťou minulotýždňovej vraždy sa stala 85-ročná Mireille Knollová. Jej telo s 11 bodnými ranami a čiastočne obhorené sa našlo minulý piatok v jej byte v 11. parížskom obvode. Hasičov zalarmovali susedia krátko po vypuknutí požiaru v ženinom byte.



Podozrivých, mužov vo veku 22 a 29 rokov, zadržali počas víkendu a vzali do vyšetrovacej väzby. V pondelok večer ich previedli pred sudcu, ktorý voči nim vzniesol obvinenie z vraždy.



Staršieho z mužov obeť poznala od jeho detstva, keďže bývali v tom istom obecnom nájomnom bytovom dome, a považovala ho za "svojho syna", napísali francúzske médiá s odvolaním sa na vyjadrenia Knollovej syna. Ich vzťahy sa zmenili, keď Knollovej opatrovateľka podala na muža trestné oznámenie za obťažovanie svojej dcéry. Ďalšie trestné oznámenie podala Knollová po tom, ako sa jej mladík vyhrážal smrťou a podpálením bytu.



Knollovej vražda vyvolala odsúdenie v radoch židovskej komunity, ku ktorej žena patrila. Rada francúzskych židovských inštitúcií (CRIF) vo svojom vyhlásení žiadala o "maximálnu transparentnosť v prebiehajúcom vyšetrovaní, aby boli dôvody tohto barbarského zločinu známe čo najskôr."



Ako informovali francúzske médiá, obeti vraždy, Mireille Knollovej, sa v roku 1942 podarilo vyhnúť transportu do koncentračného tábora vďaka brazílskemu pasu svojej matky.



Židovská komunita v Paríži nalieha, aby sa tento prípad neskončil tak, ako kauza 65-ročnej ortodoxnej židovky a lekárky na dôchodku Sarah Halimiovej, ktorú vlani v jej byte napadol a z okna tretieho poschodia sotil jej sused, Arab. Páchateľ sprevádzal svoj čin pokrikom Alláhu akbar (Boh je veľký).



Halimiovej príbuzní i židovská komunita v tomto prípade dlhý čas poukazovali na nečinnosť polície i médií, ktoré o kauze neinformovali. Až odvolací súd vo februári tohto roku stanovil, že v prípade Halimiovej šlo o vraždu s antisemitským motívom. Denník Le Figaro poukázal na to, že francúzskej justícii trvalo 11 mesiacov, kým k tomuto záveru dospela.



Blízky Mireille Knollovej organizujú v piatok podvečer v Paríži tichý pochod, ktorým si chcú uctiť jej pamiatku a upozorniť na antisemitizmus vo Francúzsku.