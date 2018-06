Parlyová: Francúzsko by malo viac investovať do sledovania vesmíru

Vyjadrenie šéfky francúzskeho rezortu obrany prišlo krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil Pentagónu vytvoriť vesmírne sily ako nezávislú zložku armády.

Paríž 21. júna (TASR) - Francúzsko by malo zvýšiť svoje investície do monitorovania vesmíru, aby zaistilo, že sa nikdy nestane dejiskom vojen budúcnosti. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia francúzskej ministerky obrany Florence Parlyovej, o ktorom informovala agentúra Reuters.



"Musíme byť schopní do vesmíru investovať viac než v súčasnosti, aby sme ho mohli monitorovať a predísť tomu, aby sa stal dejiskom závažných sporov," povedala Parlyová v rozhovore pre televíznu stanicu France 2.



Vyjadrenie šéfky francúzskeho rezortu obrany prišlo krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil Pentagónu vytvoriť vesmírne sily ako nezávislú zložku armády. Podľa Trumpa musia mať Spojené štáty dominantné postavenie vo vesmíre, čo považuje za otázku americkej národnej bezpečnosti.



Tento krok kritizovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí a varovalo, že Trumpove plány na zaistenie dominantného postavenia USA vo vesmíre môžu podnietiť nové preteky v zbrojení.