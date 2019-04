Freelandová:Zásahy do kanadských volieb zo zahraničia sú pravdepodobné

Kanadský premiér Justin Trudeau a jeho Liberálna strana sa pokúšajú o znovuzvolenie v celoštátnych voľbách, ktoré sa musia konať najneskôr do 21. októbra.

Dinard 5. apríla (TASR) - Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová v piatok varovala, že vonkajšie zasahovanie do nastávajúcich parlamentných volieb v jej krajine je "veľmi pravdepodobné". Voľby sa majú v Kanade konať najneskôr do 21. októbra.



"Máme veľké obavy. Náš úsudok je taký, že zasahovanie je veľmi pravdepodobné, a myslíme si, že už zrejme boli snahy škodlivých zahraničných aktérov narušiť našu demokraciu," povedala Freelandová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Ministerka popri stretnutí krajín skupiny G7 v severofrancúzskom letovisku Dinard dodala: "To, čoho sme svedkami v mnohých liberálnych demokraciách, nie je ani tak snaha zaistiť určitý výsledok volieb. Snahou je ešte viac názorovo rozdeliť naše spoločnosti a vyvolať v nás, občanoch demokracií, cynickejší názor na demokraciu a na to, že môže fungovať."



Kanadský premiér Justin Trudeau a jeho Liberálna strana sa pokúšajú o znovuzvolenie v celoštátnych voľbách, ktoré sa musia konať najneskôr do 21. októbra.



Na stretnutí G7 v Dinarde, na ktorom sa zúčastňujú ministri zahraničných vecí zo západných demokracií z celého sveta, sú na programe aj témy ako zasahovanie zo zahraničia a kyberobrana.



"Vieme, že štáty ako Rusko majú veľmi aktívnu, plánovanú, premyslenú stratégiu zasahovania do demokratických procesov v západných krajinách a šíria rozbroje a zmätok, kde len môžu," vyhlásil v piatok šéf britskej demokracie Jeremy Hunt.



Hunt pri spúšťaní iniciatívy na obranu slobody médií spolu s Freelandovou poukázal na zasahovanie do volieb v Spojených štátoch a na Ukrajine, ako aj na hekerské útoky na britský aj nemecký parlament.



"Jednou z diskusií, ktoré budeme mať dnes popoludní, je tá, čo musíme urobiť, aby bola cena za pokusy zasahovať do našich demokratických procesov už príliš vysoká, aby sa nevyplatili," informoval britský minister.



"V tejto chvíli ešte nemáme takúto odstrašujúcu stratégiu," dodal.