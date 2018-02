Frontex spustil novú operáciu na pomoc Taliansku pri ochrane hraníc

Predošlú operáciu s názvom Triton nahradí nová menom Themis. Jednou z jej kľúčových úloh bude naďalej záchrana utečencov, ktorí sa cez Stredozemné more snažia dostať do Európy.

Rím 1. februára (TASR) - Novú operáciu s cieľom pomôcť Taliansku pri ochrane vonkajších hraníc Európskej únie vo štvrtok spustila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá o tom informovala na svojej webovej stránke.



Predošlú operáciu s názvom Triton nahradí nová menom Themis. Jednou z jej kľúčových úloh bude naďalej záchrana utečencov, ktorí sa cez Stredozemné more snažia dostať do Európy.



"Operácia Themis bude lepšie reagovať na meniace sa formy migrácie, ako aj cezhraničnú kriminalitu. Agentúra Frontex bude tiež pomáhať Taliansku pri odhaľovaní trestnej činnosti, ako je pašovanie drog cez Jadranské more," uviedol riaditeľ agentúry Frontex Fabrice Leggeri.



V rámci operácie Themis budú zástupcovia Frontexu v Taliansku naďalej pomáhať pri registrácii migrantov v tzv. hotspotoch. Talianom budú okrem iného asistovať pri odoberaní odtlačkov prstov a potvrdzovaní štátnej príslušnosti migrantov.



Plavidlá Frontexu budú naďalej pomáhať vo vyhľadávacích a záchranných akciách v Stredomorí, počas ktorých sa vlani podarilo zachrániť 38.000 ľudí pri brehoch Talianska, Grécka a Španielska.