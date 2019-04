FSB rozbila dve teroristické bunky na Kaukaze a v Prímorskom kraji

FSB zadržala v dagestanskej Machačkale a čečenskom Groznom päť príslušníkov IS, u ktorých bol nájdený materiál na výrobu výbušnín, revolver, šesť granátov, tri taktické nože a rôzna munícia.

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v utorok počas dvoch operácií zneškodnila bunku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na severnom Kaukaze, ako aj bunku teroristického hnutia Džamát al-Tahvíd vál-Džihád (Organizácia monoteizmu a džihádu - JTJ) v Prímorskom kraji. Informovali o tom agentúry RIA Novosti a TASS.



Ako píše agentúra TASS, FSB zadržala v dagestanskej Machačkale a čečenskom Groznom päť príslušníkov IS, u ktorých bol nájdený materiál na výrobu výbušnín, revolver, šesť granátov, tri taktické nože a rôzna munícia.



Predstavitelia FSB v tejto súvislosti uviedli, že zadržané osoby plánovali "trestnú činnosť teroristického charakteru voči príslušníkom polície v mestách Kaspijsk a Groznyj", pričom sa "podľa inštrukcií z internetu" snažili vytvoriť "podomácky vyrobenú trhavinu".



V Prímorskom kraji zas FSB odhalila a rozbila bunku teroristického hnutia JTJ, členovia ktorého chceli najprv okradnúť miestnych podnikateľov a potom ujsť do Sýrie, píše RIA Novosti.



"Súčasťou bunky boli štyria občania krajín Strednej Ázie, ktorí sa podieľali na financovaní medzinárodných teroristických skupín," informovali predstavitelia FSB.



Podľa dostupných informácií udržiavali zadržaní radikáli z JTJ kontakty s teroristickými skupinami v zahraničí.