EURÓPSKA LIGA: Arsenal vyhral v osemfinálovom šlágri nad AC Miláno 2:0

1. zápasy osemfinále EL 2017/2018:



Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

Góly: 62. Schürrle - 49. a 56. Beriša



Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva 3:0 (1:0)

Góly: 22. Niguez, 47. D. Costa, 90. Koke



AC Miláno - Arsenal Londýn 0:2 (0:2)

Góly: 15. Mchitarjan, 45.+4 Ramsey



CSKA Moskva - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Gól: 68. Marcelo

Bratislava 8. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili vo štvrtkovom úvodnom dueli osemfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde AC Miláno 2:0. Utvorili si tak výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá sa hrá o týždeň na Emirates Stadium v britskej metropole.ovládli šláger na San Sire, o svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase. Už po štvrťhodine hry Mesut Özil našiel Henricha Mchitarjana, ktorý si zasekol súperovho obrancu a nekompromisnou strelou pod brvno poslal hostí do vedenia. Ďalším gólom v sieti AC zabránil potom vynikajúcimi zákrokmi brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý vychytal Caluma Chambersa i Dannyho Welbecka. V závere polčasu však už nestačil ani on na zakončenie Aarona Ramseyho, ktorý si po ďalšom skvostnom pase Özila vychutnal domáceho gólmana a pohodlne zakončil do prázdnej brány. Sedemnásobný európsky šampión sa v druhom dejstve pokúšal o skorigovanie skóre, ale jeho tlak bol jalový a väčšie šance si nevypracoval.tak pretrhli sériu bez prehry, ktorá trvala 13 súťažných zápasov.V skvelých výkonoch pokračuje Red Bull Salzburg, po postupe zo základnej skupiny prekvapujúco triumfoval v prvom osemfinálovom dueli na ihrisku Borussie Dortmund 2:1. Oba góly rakúskeho tímu strelil kosovský reprezentačný stredopoliar Valon Beriša. Pozíciu favorita potvrdilo Atletico Madrid, druhý tím tabuľky španielskej La Ligy si na domácom štadióne poradil s Lokomotivom Moskva po góloch Saula Nigueza, Diega Costu a Kokeho hladko 3:0.Pred všetkými štvrtkovými zápasmi sa držala minúta ticha za kapitána Fiorentiny Davideho Astoriho, ktorý zomrel v nedeľu. Odvety osemfinále sú na programe o týždeň 15. marca.