Pri poruche eskalátora v Ríme 30 zranených, jednému amputovali nohu

Podľa očitých svedkov zavinila poruchu skupina skákajúcich Rusov, ktorých nápor eskalátor nezvládol.

Rím 24. októbra (TASR) - Sedemnásť fanúšikov CSKA Moskva previezli so zraneniami do nemocnice, ktoré utrpeli pri poruche eskalátora na stanici metra Repubblica v Ríme. Incident sa stal pred utorňajším zápasom futbalovej Ligy majstrov medzi domácim AS a ruským klubom (3:0). Informoval o tom portál mirror.co.uk.



Ruské veľvyslanectvo neskôr uviedlo, že celkovo sa zranilo 30 fanúšikov, z toho 17 skončilo v nemocnici. Videozáznam ukázal, že eskalátor išiel príliš veľkou rýchlosťou a na jeho konci na seba ľudia nekontrolovateľne padali. Jednému mužovi museli čiastočne amputovať nohu. "Skupina fanúšikov CSKA išla smerom dolu zo stanice a v tom momente eskalátor zlyhal," citoval portál bbc.com hovorcu miestnej polície.



