G. Verhofstadt privítal možné stretnutie Mayovej s Corbynom

Londýn 3. apríla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt v utorok privítal krok britskej premiérky Theresy Mayovej stretnúť sa s lídrom labouristov Jeremym Corbynom, informovala agentúra AP.



Verhofstadt pozitívne zhodnotil snahu Mayovej uskutočniť rozhovory s inými politickými stranami s cieľom nájsť kompromis v stagnujúcich rokovaniach o brexite.



Hlavný vyjednávač podľa AP už dlho tvrdí, že efektívna spolupráca medzi politickými stranami v Dolnej snemovni britského parlamentu je najlepší a možno jediný spôsob, ako sa Británia môže dostať z krízy.



Corbyn v utorok oznámil, že je ochotný rokovať s premiérkou Mayovou o podobe brexitu s cieľom vyriešiť vzniknutú patovú situáciu.



Líder labouristov reagoval na skoršie vyhlásenie predsedníčky britskej vlády o tom, že v snahe dosiahnuť posun v zaseknutých vyjednávaniach o podobe brexitu by sa chcela s Corbynom stretnúť.



Mayová v utorok po zasadnutí kabinetu taktiež oznámila, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie odloženie termínu brexitu.



Ian Blackford: Proces brexitu dokazuje, že Škótsko nie je rovným partnerom v únii



Líder frakcie Škótskej národnej strany (SNP) v britskom parlamente Ian Blackford vyhlásil, že proces brexitu dokazuje nerovné postavenie Edinburghu v rámci Británie a nezávislosť je preto jediným spôsobom, ako môže Škótsko presadzovať svoje národné záujmy. V utorok o tom informovala spravodajská televízia Sky News.



"Škótsko bolo úplne ignorované počas celého procesu brexitu, pričom dnešné neobratné vyhlásenia Theresy Mayovej iba predlžujú agóniu namiesto toho, aby ukázali akúkoľvek cestu vpred," vyhlásil Blackford na margo utorkového vyhlásenia predsedníčky britskej vlády o tom, že Londýn požiada o predĺženie termínu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.



Líder frakcie SNP v tejto súvislosti ďalej dodal, že "celé brexitové fiasko je bez akýchkoľvek pochybností dôkazom toho, že Škótsko nie je rovnocenným partnerom v rámci Británie a jediným spôsobom, ako môže chrániť svoje národné záujmy, je nezávislosť".



Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu odmietli dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ už trikrát - 15. januára, 12. marca aj 29. marca.