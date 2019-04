G. Verhofstadt: Tvrdý brexit je takmer neodvratný

V stredu by mali britskí poslanci hlasovať o ďalších alternatívach brexitu.

Londýn 2. apríla (TASR) - To, že britskí poslanci neodsúhlasili alternatívnu brexitovú stratégiu, znamená, že ich krajina takmer určite opustí Európsku úniu bez dohody. Vyhlásil to v utorok hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu pre brexit Guy Verhofstadt.



"Dolná snemovňa opäť hlasovala proti všetkým možnostiam. Tvrdý brexit je takmer neodvratný," uviedol bývalý belgický premiér na Twitteri. Dodal, že v stredu bude mať Británia poslednú šancu, ako vyriešiť túto patovú situáciu.



Agentúra AP pripomína, že v stredu by mali britskí poslanci hlasovať o ďalších alternatívach brexitu.



V pondelok poslanci Dolnej snemovne neschválili ani jeden zo štyroch alternatívnych návrhov k zamietnutej dohode o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Niektoré z predložených nezáväzných návrhov počítali s tým, že Británia bude mať aj naďalej blízke ekonomické vzťahy s EÚ. K získaniu väčšiny mal najbližšie návrh na zotrvanie v colnej únii s EÚ - chýbali len tri hlasy. Ďalšie návrhy, ktoré nezískali väčšinu, sa týkali zotrvania na jednotnom trhu, referenda o brexitovej dohode a zrušenia brexitu v prípade neschválenia dohody.



Poslanec Nick Boles, predkladateľ alternatívy o zotrvaní v colnej únii a aj na jednotnom trhu, po zamietnutí svojho návrhu oznámil, že opúšťa vládnu Konzervatívnu stranu, ktorá podľa neho nie je schopná kompromisu.



Vodca opozičných labouristov Jeremy Corbyn vyjadril sklamanie, že žiadny z návrhov nezískal väčšinu a pripomenul, že dohoda o brexite, ktorú vyrokovala s Úniou premiérka Theresa Mayová, bola "presvedčivo odmietnutá".



Britská vláda však po hlasovaní uviedla, že sa aj naďalej bude snažiť získať podporu pre túto dohodu. Minister pre brexit Steve Barclay konštatoval, že ak parlament tento týždeň schváli Mayovej dohodu, Británia by možno mohla opustiť EÚ bez toho, aby sa musela zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu. Dodal, že vláda sa zíde v utorok, aby zhodnotila výsledky pondelkového hlasovania a prediskutovala ďalšie kroky.



Británia by mala odísť z Únie 12. apríla bez dohody, ak túto už trikrát zamietnutú dohodu neschváli alebo si nevyrokuje s EÚ ďalší odklad brexitu.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom zvážia akúkoľvek žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.