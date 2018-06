Európski členovia G7 sa zhodli: Nechcú Rusko prijať medzi seba

Aktéri súčasne vyzvali skupinu na ostražitosť voči Moskve, aj keď sa nebránia možnosti dialógu.

La Malbaie 8. júna (TASR) - Európski účastníci summitu krajín G7 v Kanade, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Veľká Británia, sa v piatok ešte pred otvorením vrcholnej schôdzky zhodli na tom, že nechcú toto fórum rozšíriť o Ruskú federáciu, ako to naznačoval v priebehu dňa prezident USA Donald Trump.



Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy francúzskeho prezidenta, sa Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, taliansky premiér Giuseppe Conte a britská premiérka Theresa Mayová dohodli, že Európania sú proti návratu Ruska do skupiny. Aktéri súčasne vyzvali skupinu na ostražitosť voči Moskve, aj keď sa nebránia možnosti dialógu. Táto časť stanoviska je považovaná za akýsi ústupok novému predsedovi talianskej vlády, ktorý predtým podporil Trumpovu ideu o obnovení skupiny G8 za účasti Ruska. Vyplýva to aj z vyhlásenia Elyzejského paláca v Paríži, ako o ňom informovali francúzske elektronické médiá.



Proti rýchlemu návratu Ruskej federácie do skupiny krajín G7 sa vyjadrila aj nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová. Podľa jej slov, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra DPA, môže k návratu Ruska dôjsť iba pri podstatnom pokroku v problémoch týkajúcich sa Ukrajiny.



Britská premiérka Theresa Mayová pre spravodajskú televíziu Sky News uviedla, že do rokovaní o tejto otázke sa nemožno pustiť dovtedy, kým nebude jasné, že sa správanie Ruska zmenilo a Moskva sa vydáva na novú cestu.



Summit v La Malbaie v kanadskej provincii Québec sa koná v tieni sporov medzi USA a európskymi partnermi, ktorí kritizovali nedávne rozhodnutia Spojených štátov uvaliť clá na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Mexika a Európskej únie a ustúpiť od dohody o iránskom jadrovom programe i od parížskej klimatickej zmluvy. Účastníci summitu už majú za sebou aj prvé pracovné rokovanie, ale o najháklivejších otázkach zatiaľ ešte nerokovali.