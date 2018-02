Gabriel obvinil Schulza, že nedodržal slovo, nepovedal však v čom

V stredu líder SPD oznámil, že vedenie strany prenechá Andrei Nahlesovej a on sám chce byť ministrom zahraničných vecí v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej.

Berlín 8. februára (TASR) - Úradujúci šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel obvinil vo štvrtok vo vyjadreniach pre tamojšie médiá svojho dezignovaného nástupcu na čele ministerstva zahraničných vecí Martina Schulza z nedodržania slova.



"To, čo zostáva, je vlastne iba poľutovanie nad tým, ako neúctivo sa jedná v rámci Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a ako málo už platí dané slovo," cituje Gabriela s odvolaním sa na periodickú tlač agentúra DPA.



Bývalý predseda SPD, ktorý sa postu na čele strany, ale aj funkcie volebného lídra vzdal v januári práve v prospech Schulza, nešpecifikoval, o aký prísľub išlo. Neoficiálne, nepotvrdené informácie však hovoria o tom, že Schulz mal Gabrielovi práve vtedy prisľúbiť, že v prípade opätovného vzniku tzv. veľkej koalície bude môcť pokračovať v práci na čele rezortu zahraničných vecí.



V stredu však líder SPD oznámil, že vedenie strany prenechá Andrei Nahlesovej a on sám chce byť ministrom zahraničných vecí v novej vláde kancelárky Angely Merkelovej, účasť v ktorej nielen krátko po septembrových voľbách kategoricky vylučoval.



Gabriel je pritom podľa výsledkov ostatného prieskumu verejnej mienky pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD najobľúbenejším nemeckým politikom, kým Schulz patrí v spolkovej republike medzi tých najmenej populárnych politikov súčasnosti.



Gabriel, ktorý strávil mnoho rokov v špičkovej politike, sa pochválil, že ho malá dcéra Marie utešovala veľmi dojímavým spôsobom: "Nebuď smutný, budeš mať viac času na nás."



Vyznal sa však, že post ministra zahraničných vecí mal rád a že ho v očiach verejnosti vykonával zrejme celom dobre. Takže je jasné, že teraz prijíma s poľutovaním, že novému vedeniu SPD bolo hodnotenie jeho práce úplne ľahostajné.



Gabriel priznal, že vie o príležitostne tvrdých stretoch v politike, avšak dodal, že by sa mali viesť vždy s otvoreným priezorom. Zdá sa, že vyšlo z módy, ak človek hľadí jednoducho na veci očami a hovorí pravdu, dodal.