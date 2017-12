Gallupov inštitút: Najobdivovanejšími v USA sú Obama a Clintonová

Inštitút ďalej zistil, že štvrtina Američanov nevie uviesť muža a ženu, ktorých najviac obdivujú.

Washington 28. decembra (TASR) – Pre Američanov je najobdivovanejším mužom na svete už po desiaty rok bývalý prezident Barack Obama. Za najobľúbenejšiu ženu na svete si už po 16. raz zvolili bývalú ministerku zahraničných vecí a prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú. Vyplýva to z prieskumu Gallupovho inštitútu, zverejneného v stredu.



Obamu označilo za najobdivovanejšieho muža na svete 17 percent opýtaných, vlani tak urobilo 22 percent.



"Obama vyhral po všetkých osem rokov, keď bol prezidentom, plus v roku 2008, keď bol zvolený. A tento rok po prvý raz ako bývalý prezident," uviedol Gallupov inštitút.



Na druhom mieste sa umiestnil prezident Donald Trump so 14 percentami. Vlani získal hlasy 15 percent opýtaných. Na treťom mieste je s tromi percentami pápež František.



Clintonovú označilo za najobdivovanejšiu ženu na svete deväť percent Američanov, vlani tak urobilo 12 percent.



"Prieskum za rok 2017 priniesol víťazstvo Clintonovej už 16. rok po sebe. Celkovo získala tento titul 22 ráz, viac ráz než ktokoľvek iný. Druhou v poradí je Eleanor Rooseveltová (1884-1962) s 13 víťazstvami," napísal Gallup.



Na druhom mieste v kategórii najobdivovanejšej ženy na svete sa umiestnila bývalá prvá dáma Michelle Obamová so siedmimi percentami. Vlani získala hlasy ôsmich percent opýtaných. Na treťom mieste je so štyrmi percentami bývalá americká moderátorka Oprah Winfreyová.



Gallupov inštitút ďalej zistil, že štvrtina Američanov nevie uviesť muža a ženu, ktorých najviac obdivujú. Ďalší uvádzajú svojich príbuzných alebo kamarátov.