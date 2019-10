Ganc vyzýva Netanjahua, aby vrátil poverenie na zostavenie vlády

Jeruzalem 21. októbra (TASR) - Líder izraelskej centristickej a liberálnej aliancie Modrá a biela Benny Ganc vyzval premiéra Benjamina Netanjahua, aby prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi vrátil poverenie na zostavenie vlády. Informoval o tom v pondelok denník Jerusalem Post.



Touto výzvou reagoval na Netanjahuovo videoposolstvo z nedele, v ktorom Ganca i Avigdora Liebermana, lídra sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov, obvinil z "tajného plánu" zameraného na vytvorenie vlády s podporou Jednotnej arabskej kandidátky.



Netanjahu si v súvislosti s tým kladie otázku, "ako sa potom budú môcť porátať" s proiránskym šiitským hnutím Hizballáh, Iránom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas, "keď od nich budú závisieť."



Ganc Netanjahuovi následne odporučil, aby "namiesto zabíjania času nakrúcaním videa vrátil mandát (na zostavenie vlády) prezidentovi" a nechal Modrú a bielu "vytvoriť vládu liberálnej jednoty, ktorá sa bude starať o občanov Izraela".



Lieberman v reakcii na spomínanú videonahrávku prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti Facebook Netanjahuovi pripomenul, že vládu sa mu nedarí zostaviť ani tretíkrát, pričom "sa snaží svoj neúspech zvaliť na tých, ktorí s ním nesúhlasia".



Lieberman sa domnieva, že Netanjahu de facto vedie svoju tretiu volebnú kampaň, lebo chce vtiahnuť Izrael do tretích parlamentných volieb v priebehu tohto roka, pričom obetuje "drvivú väčšinu izraelských občanov za menšinu ultraortodoxných podvodníkov".



Netanjahu pred niekoľkými dňami znova prišiel s tvrdením, že Ganc odmietol vytvoriť vládu jednoty preto, aby sa spojil s Jednotnou arabskou kandidátkou. Podľa tejto teórie by koaličná vláda bola menšinová, ale poslanci zvolení za arabské strany a Izrael, náš domov by jej poskytovali tichú podporu - napríklad tým, že by sa pri hlasovaní zdržali namiesto toho, aby vládne návrhy odmietli.



Netanjahuovo videoposolstvo sa objavilo po tom, ako Ganc odmietol jeho návrhy týkajúce sa vytvorenia vlády národnej jednoty. Netanjahuova ponuka zahŕňala aj návrhy na riešenie problémov súvisiacich s ortodoxnými židmi a fungovaním štátu, podľa Ganca však Modrú a bielu nestavala do role rovnocenného partnera pravicovej vlády.



Netanjahu a Ganc sú vodcami strán, ktorá vzišli ako najsilnejšie z predčasných volieb v Izraeli zo 17. septembra.



Po voľbách však nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Netanjahuova Jednota (Likud), ani Gancova víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Gancova strana si v 120-členom parlamente (Knesete) podľa konečných výsledkov zabezpečila 33 kresiel, zatiaľ čo stredopravicový Likud získal len 32. Netanjahua ale v novom parlamente podporilo 55 poslancov a Ganca len 54. Ani jeden z nich stále nemá podporu väčšiny, 61 poslancov.