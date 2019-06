Garcíová Pérezová sa stala novou šéfkou socialistov a demokratov v EP

Zvolenie prvej ženy do čela Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v 21. storočí privítala aj ženská organizácia Strany európskych socialistov (PES).

Brusel 18. júna (TASR) - Španielska poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Iratxe Garcíová Pérezová sa v utorok stala novou šéfkou tamojšej politickej skupiny socialistov a demokratov (S&D). Pre TASR to potvrdila šéfka slovenskej frakcie v S&D Monika Beňová (Smer-SD), ktorá spresnila, že sa nehlasovalo menovite, ale aklamačne.



Zvolenie Garcíovej Pérezovej za šéfku druhej najväčšej frakcie v EP nie je prekvapením, lebo doterajší šéf S&D, nemecký europoslanec Udo Bullmann, sa v pondelok svojej kandidatúry vzdal. Španielka tak zostala jedinou kandidátkou.



Zvolenie prvej ženy do čela Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v 21. storočí privítala aj ženská organizácia Strany európskych socialistov (PES). Jej predsedníčka Zita Gurmaiová vo vyhlásení pre médiá uviedla, že Iratxe Garcíová Pérezová má povesť "silnej vodkyne".



"Je oceňovanou členkou ženskej organizácie PES a celoživotnou aktivistkou za práva žien, rovnakých príležitosti a za zlepšenie postavenia žien," uviedla Gurmaiová. "Bude viesť našu politickú rodinu v parlamente, zjednotenú pri riešení budúcich výziev súvisiacich so zmenou klímy, digitalizáciou, spravodlivým zdaňovaním, sociálnym zabezpečením a ľudskými právami v Európe a vo svete," dodala.



Garcíová Pérezová je druhou ženou na čele S&D po britskej poslankyni Pauline Greenovej, ktorá šéfovala skupine socialistov v piatom volebnom období EP (1994-1999). Je prvou podpredsedníčkou PES a v doterajšom EP bola šéfkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM) a členkou Výboru pre regionálny rozvoj (REGI).



Vedenie frakcie S&D v utorok volilo aj svoje širšie vedenie vrátane podpredsedov, o jeho zložení bude informovať prostredníctvom médií.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)