Gates bude v Bruseli rokovať o digitalizácii aj pomoci pre Afriku

Brusel 17. októbra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) a viacerí členovia exekutívy EÚ sa v stredu a vo štvrtok stretnú v Bruseli so zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Microsoft Billom Gatesom. Americký miliardár a filantrop má záujem o bilaterálne stretnutia aj s viacerými premiérmi, ktorí v stredu zavítajú do Bruselu na summit EÚ.



Prvé zo série rokovaní má Gates so Jeanom-Claudom Junckerom, krátko nato spolu s podpredsedom EJ pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom a eurokomisárom pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom slávnostne otvoria spoločný investičný fond s názvom Prelomová energetika.



Fond bol vytvorený na podporu európskych inovatívnych spoločností, ktoré sú aktívne vo vývoji nových ekologicky čistých energetických technológií.



Neskôr sa Gates spolu so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou zúčastní diskusie na vysokej úrovni na tému Úloha Európy v medzinárodnom rozvoji, ktorá sa v rámci konferencie Inovácie v rozvoji koná na pôde Európskeho parlamentu.



Mogheriniová a Gates na svojich bilaterálnych rokovaniach zhodnotia prácu Panelu Global Tech, ktorý je zameraný na urýchlenie digitálneho rozvoja a fungovanie zmiešaných európsko-amerických podnikov a budúcu spoluprácu medzi EÚ a Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov.



Stredajšiu šnúru rokovaní uzavrie Gates stretnutím s eurokomisárom pre rozpočet a ľudské zdroje Güntherom Oettingerom, s ktorým bude hovoriť o možnostiach financovania európskeho rozpočtu.



Vo štvrtok sa americký filantrop stretne s eurokomisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom, s ktorým má podpísať významný príspevok Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov pre Externý investičný plán (EIP) Európskej únie. V konkrétnej rovine pôjde o spoluprácu na projektoch v subsaharskej Afrike.



V rámci bilaterálnych stretnutí s lídrami členských krajín EÚ, zameraných na digitálnu ekonomiku a pomoc Afrike, sa šéf internetového gigantu vo štvrtok ráno stretne aj s českým premiérom Andrejom Babišom.



Spravodajca TASR Jaromír Novak