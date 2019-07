Gay Pride v New Yorku prilákal milióny divákov

Newyorský Gay Pride sa konal pri príležitosti 50. výročia takzvaného Stonewallského povstania z roku 1969.

New York 1. júla (TASR) - Približne 150.000 ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na veľkom pochode príslušníkov sexuálnych menšín po newyorskom Manhattane. Ďalšie zhruba štyri milióny divákov sa pestrofarebnému sprievodu prizerali, informovala agentúra Reuters.



Newyorský Gay Pride sa konal pri príležitosti 50. výročia takzvaného Stonewallského povstania z roku 1969. Išlo o kľúčovú udalosť, ktorá viedla k modernému boju za práva LGBT komunity v Spojených štátoch a neskôr aj inde vo svete.



Gejovia a lesby sa 28. júna 1969 postavili na odpor policajtom, ktorí zasahovali v gay-bare Stonewall Inn v manhattanskej štvrti Greenwich Village. Udalosť vyvolala niekoľkodňové nepokoje, do ktorých sa zapojili stovky ľudí.



Nedeľňajším niekoľkohodinovým sprievodom v New Yorku, v ktorom nechýbali pestré alegorické vozy a kostýmy, kulminoval mesiac podujatí k 50. výročiu Stonewallskej vzbury.



Starosta mesta a uchádzač o demokratickú prezidentskú kandidatúru Bill de Blasio, ktorý sa dlhodobo angažuje v boji za práva LGBT komunity, sa ešte pred začiatkom akcie vyjadril, že pôjde o "najväčší Gay Pride vo svetových dejinách".



Mnohí z miliónov ľudí, ktorí sa sprievodu prizerali, pozdravovali jeho účastníkov dúhovými zástavkami. Na bezpečnosť účastníkov dohliadalo veľké množstvo príslušníkov polície.



Ešte pred začiatkom sprievodu si zhruba dve tisícky ľudí pripomenuli výročie zhromaždením priamo pred barom Stonewall Inn. Niektorí z účastníkov tejto akcie sa sťažovali, že tradičný veľký Gay Pride na Manhattane je už príliš skomercionalizovaný a že je na ňom priveľa policajtov, píše agentúra AP.