Gaza: Hamas súhlasil s utlmením útokov zápalnými šarkanmi a balónmi

Zápalné šarkany a balóny, ktoré palestínski radikáli začali používať na jar tohto roku, sa stali ich najničivejšou zbraňou počas vlny nepokojov vedených Hamasom.

Gaza 18. júla (TASR) - Militantné hnutie Hamas rozmiestnilo svoje jednotky na svojej strane hranice medzi palestínskym pásmom Gazy a Izraelom, aby takto svojim aktivistom bránilo vo vypúšťaní zápalných šarkanov a balónov smerom do Izraela, kde spôsobujú požiare úrody a lesných porastov.



Agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z bezpečnostných zložiek Hamasu uviedla, že táto islamistická skupina súhlasila so žiadosťou Egypta, aby v najbližších dvoch dňoch postupne utlmila útoky balónmi a šarkanmi.



Šarkany a balóny, na ktorých sú zavesené horiace predmety, spôsobili v Izraeli požiare na poliach a porastoch. Horelo aj v blízkosti viacerých kibucov. Škody dosahujú státisíce šekelov. Poškodení farmári z regiónu poukazujú na to, že úroda na ich poliach bola zničená tesne pred zberom. Jeden zo zápalných balónov pristál v utorok na dvore materskej školy v oblasti Sdot Negev na juhu Izraela, a to práve v čase, keď sa tam hrali deti, informoval v stredu server Ynetnews s tým, že privolaná polícia balón zlikvidovala. Pri incidente nebol nikto zranený.



Tento nový nástroj boja proti židovskému štátu mal za následok výzvy na tvrdý zákrok voči Palestínčanom, s ktorými prišli politici z krajne pravicovej časti politickej scény.



Izrael v snahe vyvinúť tlak na Hamas v utorok pristúpil k blokáde hraničného priechodu Kerem Šalom, cez ktorý do pásma Gazy prichádzajú nákladné autá s tovarom. Až do nedele tiež zastavil dodávky zemného plynu a pohonných látok.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že izraelská armáda je pripravená na akýkoľvek scenár vývoja, pokiaľ ide o Gazu.



Hovorkyňa izraelskej armády však odmietla komentovať správy izraelských médií, že armáda sa pripravuje na vstup na územie pásma Gazy. Vyhlásila, že ozbrojené zložky vykonávajú rutinné cvičenia na posilnenie svojej pripravenosti.



Hamas, ktorý je Izraelom a väčšinou západných krajín označovaný za teroristickú organizáciu, prevzal kontrolu nad pásmom Gazy v roku 2007. Izrael a Egypt následne na toto územie uvalili blokádu, ktorú zdôvodňujú obavami o bezpečnosť svojich štátov.



Agentúra DPA pripomenula, že Izrael a Hamas viedli spolu za posledných 11 rokov tri vojny.