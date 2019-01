Gdansk organizuje odber krvi pre svojho dobodaného starostu

Lekári operovali starostu Adamowicza päť hodín. V nedeľu večer ho počas vyvrcholenia populárnej charitatívnej akcie dobodal trestne stíhaný miestny občan, ktorý svoj čin označil za politickú odvetu.

Varšava 14. januára (TASR) - Poľské mesto Gdansk organizuje v pondelok medzi obyvateľmi odber krvi pre svojho starostu Pawla Adamowicza, ktorého útočník bodol do srdca a brucha a ktorý sa stále nachádza vo vážnom stave. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Lekári operovali starostu Adamowicza päť hodín. V nedeľu večer ho počas vyvrcholenia populárnej charitatívnej akcie dobodal trestne stíhaný miestny občan, ktorý svoj čin označil za politickú odvetu.



Jeden z chirurgov Dr. Tomasz Stefaniak uviedol, že 53-ročný Adamowicz utrpel "vážne poranenie srdca, poranenie bránice aj vnútorných orgánov". Lekár dodal, že Adamowicz potreboval masívne transfúzie krvi.



Gdansk v pondelok usporadúva pre starostu Adamowicza odber krvi. Plánuje sa aj zhromaždenie proti násiliu, informovala tlačová agentúra AP.



Gdanský arcibiskup Leszek Slawoj Glódž, ktorý bol počas operácie v nemocnici, vyhlásil, že sa modlí za "zázrak".



Adamowicz je starostom mesta Gdansk od roku 1998. Vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už šiestykrát. V 80. rokoch pôsobil v radoch odborového zväzu Solidarita, ktorý vznikol v gdanských lodeniciach a viedol ho Lech Walesa. Ako starosta podporuje práva komunity LGBT a toleranciu voči menšinám. Minulý rok sa ako jeden z mála poľských starostov zúčastnil na pochode gay pride. Vyjadril tiež solidaritu so židovskou komunitou po vlaňajšom vandalskom útoku na mestskú synagógu.