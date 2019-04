Generálna guvernérka podpísala po útokoch na mešity zákon o zbraniach

Vláda novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej ohlásila po útokoch v mešitách okamžitý zákaz väčšiny poloautomatických zbraní.

Wellington 11. apríla (TASR) - Štvrtkovým podpisom generálnej guvernérky Patsy Reddyovej vstupuje na Novom Zélande do platnosti zákon zakazujúci predaj a používanie takých druhov zbraní, aké boli v marci použité pri útoku na dve mešity v meste Christchurch. Útok si vyžiadal 50 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AP.



Zákon zakazuje predaj a vlastníctvo poloautomatických zbraní armádneho typu a veľkokapacitných zásobníkov. Týka sa aj poloautomatických brokovníc s odnímateľnými zásobníkmi a brokovníc s viac než piatimi nábojmi.



Zákon ďalej zaručuje amnestiu pre tých, ktorí zakázané zbrane odovzdajú do 30. septembra.



"Ľudia, ktorí máte v držbe zakázanú strelnú zbraň, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali," povedal predstaviteľ polície Michael Clement. Dodal, že "odteraz platí amnestia, a žiadame ľudí, aby nás o tom informovali".



Každému, kto si takýto typ zbrane ponechá, hrozí trest odňatia slobody až do výšky piatich rokov. Výnimky umožňujú držbu zbraní zberateľom alebo osobám, ktoré používajú zbrane na profesionálnu kontrolu škodcov.



Vláda novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej ohlásila po útokoch v mešitách okamžitý zákaz väčšiny poloautomatických zbraní a avizovala, že pripraví a predloží nový zákon sprísňujúci v krajine pravidlá nákupu a držania zbrane.