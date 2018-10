Generálny tajomník NATO navštívi Srbsko, Chorvátsko i Slovinsko

Jens Stoltenberg si v Srbsku pozrie časť cvičenia NATO so zameraním na pomoc v katastrofických situáciách, na ktorom sa zúčastní podľa jeho slov celkove 40 štátov.

Brusel 2. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg zavíta na budúci týždeň do metropol Srbska, Chorvátska a Slovinska - Belehradu, Záhrebu a Ľubľany.



Najvyšší predstaviteľ Aliancie si v Srbsku pozrie časť cvičenia NATO so zameraním na pomoc v katastrofických situáciách, na ktorom sa zúčastní podľa jeho slov celkove 40 štátov a ktoré sa vôbec po prvý raz uskutoční v nečlenskej krajine Aliancie.



Ako podčiarkol Stoltenberg podľa tlačovej agentúry Tanjug, je to dôkaz ocenenia partnerstva medzi Srbskom a NATO.



Srbsko, ktoré ešte v roku 2007 deklarovalo svoju vojenskú neutralitu, sa od roku 2006 podieľa na programe Partnerstvo za mier Aliancie a v roku 2015 uzavrelo s Alianciou aj individuálny akčný plán partnerstva, pripomenula tlačová agentúra APA.



Ohlásil najväčšie vojenské cvičenie od konca studenej vojny

Severoatlantická aliancia sa pripravuje na jedno z najväčších vojenských cvičení za posledné roky. Na operácii s názvom Trident Juncture, ktorá sa uskutoční koncom októbra, sa má zúčastniť približne 45.000 spojeneckých vojakov oznámil v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Podľa údajov tlačovej agentúry DPA bude toto obranné cvičenie založené na "fiktívnom, ale realistickom" scenári simulujúcom kolektívnu reakciu NATO na ozbrojený útok proti jednému z členských štátov Aliancie. Stoltenberg spresnil, že pôjde o najväčší spoločný výcvik vykonávaný vojakmi NATO od konca studenej vojny.



Okrem vyslaných vojakov z 29 členských krajín NATO sa na manévroch v dňoch 25. októbra až 7. novembra zúčastnia aj partnerské krajiny Švédsko a Fínsko.



"Na cvičení sa zúčastní 150 bojových lietadiel, 60 lodí a 10.000 vozidiel," uviedol Stoltenberg pred novinármi v bruselskom sídle Aliancie. Stoltenberg s podrobnosťami spoločnej operácie o dva dni oboznámi ministrov obrany NATO, ktorí sa v Bruseli stretnú na tradičnom pracovnom zasadnutí. Novinárov upozornil, že ide o obranné cvičenie, ktoré nie je namierené proti žiadnej krajine, a spresnil, že Rusko dostalo pozvánku, aby na manévre poslalo pozorovateľov.



Cvičenie NATO sa uskutoční dva mesiace po tom, ako Rusko v auguste usporiadalo na východe krajiny obrovské vojenské manévre, na ktorých sa podľa Moskvy zúčastnilo približne 300.000 vojakov.