Generálny tajomník OSN António Guterres vyzýva na prímerie v Líbyi

New York/Alexandria 11. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na prímerie v Líbyi, aby sa zabránilo mohutným bojom o ovládnutie Tripolisu. Guterres tak urobil v čase, keď Bezpečnostná rada OSN (BR) zvažovala kroky zamerané na vyriešenie krízy v tejto severoafrickej krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



"Stále je čas zastaviť to," povedal šéf OSN novinárom po tom, ako v noci na štvrtok vystúpil na zasadnutí BR OSN za zatvorenými dverami. Uviedol, že ešte stále je čas vyhlásiť prímerie, zastaviť násilnosti a "predísť najhoršiemu", čím by podľa jeho slov mohla byť "dramatická krvavá bitka o Tripolis".



Niekoľko hodín pred týmto Guterresovým vyhlásením zástupca líbyjského parlamentu sídliaceho v Tobruku deklaroval, že momentálne medzi súperiacimi ozbrojenými frakciami nie je možné uzavrieť mierovú dohodu. Ako dôvod uviedol, že "Tripolis uniesli" ozbrojené skupiny a Líbyjská národná armáda (LNA) k mestu postupuje s "jediným cieľom" - vyhnať ich z hlavného mesta.



Akíla Sálih, predstaviteľ Snemovne reprezentantov stojacej na strane medzinárodne neuznanej vlády so sídlom v Tobruku, v stredu pre agentúru AP v egyptskej Alexandrii povedal, že samozvaná tzv. Líbyjská národná armáda vedená Chalífom Haftarom sa vydala "oslobodiť Tripolis", kde sídli medzinárodne uznaná líbyjská vláda, s ktorou však vláda v Tobruku zápasí o moc nad krajinou.



Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády a rôzne ozbrojené skupiny, ktoré sú spojencami buď medzinárodne uznanej vlády v Tripolise, alebo konkurenčnej vlády so sídlom v meste Tobruk.



Situácia v Líbyi sa ešte viac vyostrila po tom, ako LNA minulý štvrtok začala útok na Tripolis, kde sídli vláda národného porozumenia. OSN v nedeľu požiadala bojujúce strany, aby okamžite vyhlásili humanitárne prímerie na evakuáciu zranených a civilistov. Na zastavenie bojov vyzvali aj Spojené štáty aj skupina siedmich priemyselne najvyspelejších krajín.



Ani jedna z bojujúcich strán však na prímerie nepristúpila a boje neutíchli. Z okolia mesta už medzičasom pred bojmi ušlo viac ako 5000 ľudí. Tripoliské úrady v stredu varovali, že ak boje v okolí budú pokračovať, hrozí mestu humanitárna kríza.