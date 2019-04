Generálny tajomník OSN António Guterres sa dožíva 70 rokov

Pokým jeho prvé funkčné obdobie bolo úspešné a Portugalsko ekonomicky expandovalo, po jeho znovuzvolení v roku 1999 sa objavili vnútropolitické problémy i spomalenie ekonomického rastu.

Lisabon/New York/Bratislava 30. apríla (TASR) - Prvý muž Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres sa pôvodne plánoval venovať fyzike, napokon sa však plne preorientoval na politiku. V roku 1974 sa stal členom portugalskej Socialistickej strany (PS) a krátko nato profesionálnym politikom. Generálny tajomník OSN sa v utorok 30. apríla dožíva 70 rokov.



Za viac ako štyri desiatky rokov prešiel niekdajší portugalský premiér a bývalý vysoký komisár OSN pre utečencov rôznymi verejnými i straníckymi funkciami, zastával rôzne posty, až ho napokon zvolilo Valné zhromaždenie OSN 13. októbra 2016 za nového generálneho tajomníka OSN. Portugalský diplomat vzišiel víťazne zo šiestich kôl neoficiálneho hlasovania o kandidátoch v Bezpečnostnej rade OSN. Medzi 13 kandidátmi bol aj slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.



António Manuel de Oliveira Guterres sa narodil 30. apríla 1949 v Lisabone v úradníckej rodine. Na prestížnej inžinierskej škole Instituto Superior Técnico, ktorá je súčasťou Lisabonskej univerzity promoval v roku 1971. Následne sa venoval akademickej činnosti. O tri roky neskôr – v roku 1974, keď sa Portugalsko zbavilo po "Karafiátovej revolúcii" desaťročia trvajúcej diktatúry – sa stal členom portugalskej Socialistickej strany. V roku 1992 ho zvolili za predsedu strany a keď v roku 1995 vyhrali socialisti parlamentné voľby, Guterres sa stal premiérom Portugalska.



Pokým jeho prvé funkčné obdobie bolo úspešné a Portugalsko ekonomicky expandovalo, po jeho znovuzvolení v roku 1999 sa objavili vnútropolitické problémy i spomalenie ekonomického rastu.



"Odstupujem, aby som tým uchránil krajinu pred prepadom do politických bažín," vyhlásil v roku 2002 po prehraných komunálnych voľbách Guterres. V rokoch 1999 až 2005 pôsobil aj ako predseda Socialistickej internacionály.



Významnou kapitolou v jeho kariére bolo vymenovanie za šéfa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorým sa stal v máji roku 2005. Na čele tejto poprednej svetovej humanitárnej organizácie stál desať rokov do decembra 2015. Počas svojho pôsobenia strojnásobil objem aktivít UNHCR, dohliadal na výrazné štrukturálne reformy, znížil stav zamestnancov v sídle UNHCR v Ženeve a zvýšil nákladovú efektivitu svojej organizácie.



V službách OSN zostal Guterres aj naďalej. Od 1. januára 2017 nastúpil do funkcie najvyššej – na post generálneho tajomníka OSN. V poradí 9. generálny tajomník OSN sa stal súčasne prvým bývalým premiérom, ktorý sa postavil na čelo tejto celosvetovej organizácie. Prvý deň vo funkcii zverejnil mierové posolstvo, v ktorom požiadal všetkých, aby si dali na prvé miesto záväzok dosiahnuť mier.



"Všetko, o čo sa ako ľudská rodina snažíme - dôstojnosť, nádej, pokrok a prosperita - závisí od mieru. A mier závisí od nás. Apelujem na vás, aby ste sa pridali k môjmu predsavzatiu dosiahnuť mier - nielen dnes, ale každý deň. Premeňme rok 2017 - na rok za mier," vyzýval svetovú verejnosť nový šéf OSN.



Aj vzhľadom na svoju predchádzajúcu funkciu šéfa UNHCR, ako aj na pálčivosť tejto témy venoval Guterres značnú pozornosť migrantom. Neraz vyzval všetky krajiny, aby sa sústreďovali na prevažne pozitívny prínos migrantov a držali sa faktov a nie predsudkov.



Tento rok v máji si prevezme generálny tajomník OSN prestížnu Cenu Karola Veľkého. Slávnostný akt je naplánovaný na 30. mája v západonemeckom meste Aachen, odkiaľ cisár Svätej rímskej ríše Karol Veľký kedysi vládol veľkej časti západnej Európy. Podľa výboru, ktorý túto medzinárodnú cenu udeľuje, patrí Guterresovi za obranu európskych hodnôt ako sú mier, sloboda a demokracia.



Medzinárodná cena Karola Veľkého sa udeľuje od roku 1950 za mimoriadne zásluhy o európske zjednotenie. Medzi jej držiteľov patria okrem iných aj bývalý československý a český prezident Václav Havel, francúzsky prezident Francois Mitterrand, nemecký kancelár Helmut Kohl, americký exprezident Bill Clinton, nemecká kancelárka Angela Merkelová a minulý rok sa stal jej držiteľom francúzsky prezident Emmanuel Macron.