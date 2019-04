Generálny tajomník OSN hovoril s čínskym prezidentom o osude Ujgurov

Ujguri sú početné turkotatárske, prevažne moslimské etnikum žijúce v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny.

New York 30. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom poukázal na nepriaznivú situáciu približne milióna etnických Ujgurov, ktorí sú v Číne umiestnení v internačných táboroch. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Guterres v Pekingu počas nedávneho 2. fóra iniciatívy Pás a cesta (Belt and Road) Si Ťin-pchinga upozornil, že "ľudské práva je nevyhnutné plne dodržiavať aj v boji proti terorizmu či pri prevencii násilného extrémizmu". Dujarric tiež označil Guterresov rozhovor s čínskym prezidentom za "veľmi srdečný" a "úprimný".



Riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth totiž minulý týždeň v článku pre denník Washington Post Guterresa ostro kritizoval za to, že v otázkach ľudských práv mlčí a odmieta verejne hovoriť o utrpení Ujgurov.



Ujguri sú početné turkotatárske, prevažne moslimské etnikum žijúce v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny. Podľa odhadov OSN sa v internačných táboroch v Sin-ťiangu v súčasnosti nachádza približne milión Ujgurov a príslušníkov ďalších turkotatárskych menšín. Osoby, ktoré tieto tábory absolvovali, vydávajú svedectvá o mučení, podvýžive a bití väzňov.



V Číne, a to najmä v Sin-ťiangu, žije v súčasnosti viac ako 11 miliónov Ujgurov.