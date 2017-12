Taliani presunú časť vojakov z Iraku do Nigeru. V boji proti terorizmu

Taliansko, ktoré má v medzinárodných misiách aktuálne 6200 vojakov, sa chystá zmenšiť aj početnosť svojho kontingentu v Afganistane.

Rím/Niamey 24. decembra (TASR) - Talianska vláda chce časť armádneho kontingentu umiestneného v súčasnosti v Iraku preložiť do africkej krajiny Niger.



Počas návštevy na lodi Etna talianskeho námorníctva to v nedeľu vyhlásil premiér krajiny Paolo Gentiloni.



Cieľom misie bude zintenzívnenie boja proti terorizmu a obchodovaniu s ľuďmi. Aj keď sa džihádistov z Islamského štátu podarilo v roku 2017 poraziť, teroristické nebezpečenstvo ešte nie je odvrátené. "Musíme nasadiť našu energiu, aby sme bojovali proti terorizmu a obchodovaniu s ľuďmi v (africkej oblasti) Sahel," povedal predseda talianskej vlády.



V Iraku je v súčasnosti umiestnených 1400 príslušníkov talianskych ozbrojených síl, ktoré tam predstavujú najpočetnejší kontingent po Spojených štátoch, pripomenula tlačová agentúra APA. Teraz by malo dôjsť k redukcii tej časti talianskych vojakov, ktorí chránili priehradu v Mosúle. Výcvik irackých vojakov a policajtov to však nijako neovplyvní, uviedla ministerka obrany Roberta Pinottiová.



Taliansko, ktoré má v medzinárodných misiách aktuálne 6200 vojakov, sa chystá zmenšiť aj početnosť svojho kontingentu v Afganistane.