George Clooney vyzval na bojkot 9 hotelov vlastnených Brunejom

Herec uviedol, že človek nemôže zahanbiť vražedné režimy, ale môže zahanbiť banky, finančníkov a inštitúcie, ktoré s nimi obchodujú.

Los Angeles 30. marca (TASR) - Hollywoodsky herec a režisér George Clooney vyzval na bojkotovanie deviatich hotelov v Spojených štátoch a Európe, prepojených so sultánom Bruneja, ktorý na budúci mesiac začne uplatňovať zákony založené na islamskom práve šaría. Tie budú trestať ľudí napríklad za homosexuálny pohlavný styk a za cudzoložstvo ukameňovaním na smrť alebo amputáciou končatiny za krádež. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Clooney napísal vo štvrtok v online magazíne Deadline Hollywood: "Naozaj chceme finančne pomáhať vraždám nevinných občanov?"



Herec uviedol, že človek nemôže zahanbiť "vražedné režimy", ale môže zahanbiť "banky, finančníkov a inštitúcie, ktoré s nimi obchodujú".



"Zakaždým, keď sme v nejakom z týchto deviatich hotelov ubytovaní, alebo tam máme stretnutia či večeru s priateľmi, dávame peniaze priamo vo vrecka mužom, ktorí sa rozhodli ukameňovať a zbičovať na smrť svojich vlastných občanov za to, že sú homosexuáli alebo sú obvinení z cudzoložstva," dodal Clooney, ktorý má dve filmové ceny Oscar a je známy aj ako politický aktivista v rôznych častiach sveta. Predovšetkým robí neúnavnú kampaň na pritiahnutie pozornosti na konflikt v sudánskom regióne Dárfúr, uviedla tlačová agentúra AFP.



Brunejský sultán Hassanal Bolkiah je moslimským panovníkom tohto na ropu bohatého štátu - na ostrove Borneo v juhovýchodnej Ázii - a vládne mu už 51 rokov ako konzervatívny absolutistický monarcha. Hotely vlastní Brunejská investičná agentúra (Brunei Investment Agency).



Ide o nasledujúce hotely v USA, Británii, Francúzsku a Taliansku: The Dorchester a Coworth Park v Spojenom kráľovstve; Beverly Hills a Bel-Air v Los Angeles; Le Meurice a Plaza Athenee v Paríži; Eden v Ríme a Principe di Savoia v Miláne.



Nové zákony vstúpia do platnosti 3. apríla.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) už v stredu 27. marca odsúdila plány sultanátu Brunej na zavedenie "krutých" zákonov založených na islamskom práve šaría.



Amnesty vo svojom vyhlásení spresnila, že nové tresty zavádzané na základe práva šaría by sa mali vzťahovať aj na deti, pričom verejnosť o nich bola informovaná prostredníctvom nenápadnej správy na internetovej stránke generálnej prokuratúry.



K islamu sa hlási minimálne 65 percent zo 420.000 obyvateľov Bruneja.