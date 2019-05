Ghaní je pripravený na zastavenie bojov, ak tak urobí i Taliban

Afganský prezident Ašraf Ghaní vo svojom prejave povedal, že je pripravený začať uplatňovať spravodlivé a legitímne požiadavky o zastavení násilností, ktoré vzniesli účastníci Lóje džirgy.

Kábul 3. mája (TASR) - Afganskí lídri vyzvali v piatok na okamžité a trvalé zastavenie bojov vo svojej krajine. Výzva odznela na záver štvordňového veľkého zhromaždenia politikov, kmeňových staršinov a vodcov z celého Afganistanu, ktoré sa od pondelka konalo v Kábule. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vláda Afganskej islamskej republiky a hnutie Taliban by mali vyhlásiť a zrealizovať okamžité a trvalé zastavenie bojov, a to počnúc prvým dňom mesiaca ramadán (ten tento rok pripadá na 6. mája)," uviedli delegáti v záverečnom vyhlásení zhromaždenia zvaného Lója džirga. Cieľom tohto zasadnutia bolo dohodnúť sa na spoločnom prístupe k mierovým rozhovorom s povstaleckým hnutím Taliban.



Afganský prezident Ašraf Ghaní vo svojom prejave povedal, že je "pripravený začať uplatňovať spravodlivé a legitímne požiadavky" o zastavení násilností, ktoré vzniesli účastníci Lóje džirgy. Prízvukoval však, že nemôže ísť o jednostranné úsilie.



"Ak bude Taliban plne pripravený na ukončenie bojov, potom sa môžeme porozprávať o technických detailoch," vyhlásil Ghaní.



Taliban na jeho slová bezprostredne nereagoval. Akékoľvek rozhovory s Ghaním doposiaľ odmietali, pretože ho považujú za bábku Spojených štátov.



Napriek tomu však Taliban vlani na konci ramadánu na tri dni zastavil boje po tom, ako Ghaní vyhlásil jednostranné prerušenie bojov na osem dní.



Išlo o prvé oficiálne prerušenie bojov v celej krajine od invázie vojsk vedených Spojenými štátmi do Afganistanu z roku 2001.



Talibovia začali v stredu v Katare separátne nové kolo mierových rozhovorov so Spojenými štátmi.